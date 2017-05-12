Лукашенко анонсировал «капитальную встряску» спортивной сферы Белоруссии

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«Вы должны знать, что мы начинаем серьезное переформатирование, если не капитальную встряску всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это», — подчеркнул президент, высказав критические замечания, прежде всего, в адрес белорусских хоккеистов, которые неудачно выступают на чемпионате мира.

По информации президентской пресс-службы, Лукашенко отметил, что сегодня спорта высших достижений стало меньше. «Спорта высоких достижений поменьше стало. Вот в чем вся проблема, — сказал президент. — Сегодня спортивные соревнования на чемпионатах мира, Европы — это не игра, даже не сражение, это — битва, другого не дано».

Лукашенко указал на необходимость грамотного подбора кадров в спортивной сфере, подчеркнув, что считает ненормальным, когда в некоторых спортивных федерациях при отсутствии достижений функционеры получают высокие зарплаты. «Ставку надо делать на своих тренеров, на своих ребят, готовить их надо на местах, а это уже ваша будущая работа», — сказал президент.

На минувшей неделе президент заявил журналистам, что ситуация в белорусском хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира будет решаться вопрос о том, «что далее делать». По словам Лукашенко, также налицо провал в футболе, биатлоне, где белорусы всегда были наверху.