Лукашенко анонсировал «капитальную встряску» спортивной сферы Белоруссии
МИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спортивная сфера страны будет серьезно переформатирована. Об этом он проинформировал в пятницу, согласовывая назначение Сергея Репкина ректором Белорусского государственного университета физической культуры.
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«Вы должны знать, что мы начинаем серьезное переформатирование, если не капитальную встряску всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это», — подчеркнул президент, высказав критические замечания, прежде всего, в адрес белорусских хоккеистов, которые неудачно выступают на чемпионате мира.
По информации президентской
Лукашенко указал на необходимость грамотного подбора кадров в спортивной сфере, подчеркнув, что считает ненормальным, когда в некоторых спортивных федерациях при отсутствии достижений функционеры получают высокие зарплаты. «Ставку надо делать на своих тренеров, на своих ребят, готовить их надо на местах, а это уже ваша будущая работа», — сказал президент.
На минувшей неделе президент заявил журналистам, что ситуация в белорусском хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира будет решаться вопрос о том, «что далее делать». По словам Лукашенко, также налицо провал в футболе, биатлоне, где белорусы всегда были наверху.
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