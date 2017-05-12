Купер: Ли и Парайко сыграют с хоккеистами Швейцарии, канадцы задействуют 7 защитников

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Сборная Канады начала чемпионат мира, проходящий в Кельне и Париже с 5 по 21 мая, с четырех побед с общей разницей шайб 20−5. В субботу канадцы сыграют против команды Швейцарии. В четверг в матче против французов (3:2) 36-летний защитник Ли, последние четыре сезона игравший в магнитогорском «Металлурге», провел дебютную игру на чемпионате мира. В пятницу первую тренировку в составе сборной Канады провел защитник Парайко.

«Нет смысла перегружать ребят, со швейцарцами задействуем всех защитников. Крис Ли будет играть, Колтон Парайко готов к дебюту на турнире», — сказал Купер.