Купер: Ли и Парайко сыграют с хоккеистами Швейцарии, канадцы задействуют 7 защитников
ПАРИЖ, 12 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборная Канады по хоккею в следующей игре на чемпионате мира против команды Швейцарии впервые задействует семь защитников, Крис Ли и Колтон Парайко будут в составе, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер канадцев Джон Купер.
Сборная Канады начала чемпионат мира, проходящий в Кельне и Париже с 5 по 21 мая, с четырех побед с общей разницей шайб 20−5. В субботу канадцы сыграют против команды Швейцарии. В четверг в матче против французов (3:2) 36-летний защитник Ли, последние четыре сезона игравший в магнитогорском «Металлурге», провел дебютную игру на чемпионате мира. В пятницу первую тренировку в составе сборной Канады провел защитник Парайко.
«Нет смысла перегружать ребят, со швейцарцами задействуем всех защитников. Крис Ли будет играть, Колтон Парайко готов к дебюту на турнире», — сказал Купер.
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