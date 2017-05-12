Капризов тренируется со сборной России перед матчем со Словакией на ЧМ-2017

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Форвард Кирилл Капризов проводит первую тренировку со сборной России в Кёльне на чемпионате мира. Капитан команды Сергей Мозякин, получивший травму в матче с Германией, не принимал участия в тренировке. Вместо него в звене с Ткачёвым и Плотниковым тренируется Валерий Ничушкин.

11 мая команда Олега Знарка обыграла сборную Дании (3:0). После четырёх игр сборная России с 11 очками идёт на первом месте в группе A. Завтра, 13 мая, россияне сыграют со словаками Начало матча — в 17:15 мск.

Хоккеисты национальной команды тренировались в следующих сочетаниях.

Вратари: Игорь Шестёркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.

«Чёрные»: Антипин — Белов, Гусев — Шипачёв — Дадонов.

«Красные»: Миронов — Проворов, Капризов — Наместников — Кучеров.

«Белые»: Науменков — Зуб, Ничушкин — Ткачёв — Любимов.

«Синие»: Гавриков — Киселевич, Телегин — Андронов — Плотников.