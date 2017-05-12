Хекстолл: Рекорд Ли в КХЛ не выглядит столь удивительным после его дебюта на ЧМ

Сборная Канады в четверг со счетом 3:2 обыграла команду Франции в матче чемпионата мира по хоккею, проходящего в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Ли, которому в октябре исполнится 37 лет, провел первый в карьере официальный матч за национальную команду и отметился результативной передачей. В сезоне-2016/17 Ли, выступая за магнитогорский «Металлург», побил рекорд чемпионатов СССР и России (для игроков обороны) по количеству очков, набранных в одном сезоне.

«Крис Ли — это опытный игрок, обладающий незаурядным мастерством, он неплохо проявил себя в ноябре на Кубке Германии, и мы решили привлечь его к работе с командой. Что говорить, его история поражает воображение, он прошел большой путь, прежде чем в 36 лет сыграть первый официальный матч за сборную Канады. Могу сказать, что после дебюта на чемпионате мира его рекорд, поставленный в КХЛ, больше не выглядит столь удивительным. Хотя все равно редко увидишь, чтобы подобные рекорды бил такой возрастной игрок», — сказал Хекстолл.