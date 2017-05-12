Андрей Стась: «Вточить» молодым? Ох, если бы проблема решалась так просто

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
17:15 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29720825/
12 мая 2017, 15:03 | «Прессбол»

Андрей Стась: «Вточить» молодым? Ох, если бы проблема решалась так просто

По окончании пятничной раскатки накануне поединка против сборной Франции центрфорвард и капитан сборной Беларуси Андрей Стась порассуждал, почему у белорусов не получается на ЧМ-2017.

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© «Прессбол»
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Как прошел свободный от игр четверг?

Спокойно. Сходили на командный ужин, обсудили наше незавидное положение….

В общем, очень похоже на то, что было в Петербурге после проигрыша венграм?

Похоже. Прежде всего — по результату, который имеем на данный момент.

Неприятный сюрприз или допускал подобное второй год кряду?

(После задумчивой паузы.) Давайте скажем так: смена поколений дает о себе знать.

Когда было сложнее капитану — подхватывать знамя у Калюжного год назад, или теперь?

Теперь, пожалуй, сложнее. Прежде всего — психологически.

Коллега Артур Жоль высказал интересную идею. Мол, Стась — отличный парень, но слишком добрый. Как капитан может собрать команду на прогулку и экскурсию, поговорить по душам. Но «вточить» как Андриевский или Калюжный прежде — увы. Согласишься?

Хм, а «вточить» это как и кому? Молодым партнерам? Буквально что ли?

Ну, если и не буквально, то так гыркнуть, чтобы все заработали «як мае быць».

Ох, если бы это было так просто: заставить заработать как надо одним-двумя окриками… Поверьте, и я, и ребята что постарше стараемся как можем завести молодежь. Где-то по-хорошему, а где-то и по-плохому. Как видите, пока все равно не работает.

Сегодня заработает?

Посмотрим. Ждать осталось недолго.

Проблем за четыре матча у нас накопилось много, а какая главная?

Просто нет уверенности — это самая серьезная проблема. Нужно какой-то один гол забить, заковырять, закопать — как угодно. И тогда дела должны пойти лучше.

Закапывать будете вновь перетасованными звеньями?

Да, кое-что тренеры накануне игры с французами поменяли. Что конкретно — увидите вечером.

Хоть какая-то «чуйка» накануне игры есть?

Даже уверенность. Например, в том, что сегодня будет полная арена. А это — атмосфера, в которой приятно играть, и дополнительная мотивация. Причем не только для хозяев.

Вячеслав ФЕДОРЕНКОВ из Парижа
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