Андрей Стась: «Вточить» молодым? Ох, если бы проблема решалась так просто
По окончании пятничной раскатки накануне поединка против сборной Франции центрфорвард и капитан сборной Беларуси Андрей Стась порассуждал, почему у белорусов не получается на ЧМ-2017.
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Видимо, что-то случилось...
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Как прошел свободный от игр четверг?
Спокойно. Сходили на командный ужин, обсудили наше незавидное положение….
В общем, очень похоже на то, что было в Петербурге после проигрыша венграм?
Похоже. Прежде всего — по результату, который имеем на данный момент.
Неприятный сюрприз или допускал подобное второй год кряду?
(После задумчивой паузы.) Давайте скажем так: смена поколений дает о себе знать.
Когда было сложнее капитану — подхватывать знамя у Калюжного год назад, или теперь?
Теперь, пожалуй, сложнее. Прежде всего — психологически.
Коллега Артур Жоль высказал интересную идею. Мол, Стась — отличный парень, но слишком добрый. Как капитан может собрать команду на прогулку и экскурсию, поговорить по душам. Но «вточить» как Андриевский или Калюжный прежде — увы. Согласишься?
Хм, а «вточить» это как и кому? Молодым партнерам? Буквально что ли?
Ну, если и не буквально, то так гыркнуть, чтобы все заработали «як мае быць».
Ох, если бы это было так просто: заставить заработать как надо
Сегодня заработает?
Посмотрим. Ждать осталось недолго.
Проблем за четыре матча у нас накопилось много, а какая главная?
Просто нет уверенности — это самая серьезная проблема. Нужно
Закапывать будете вновь перетасованными звеньями?
Да,
Хоть
Даже уверенность. Например, в том, что сегодня будет полная арена. А это — атмосфера, в которой приятно играть, и дополнительная мотивация. Причем не только для хозяев.
Вячеслав ФЕДОРЕНКОВ из Парижа
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