Андрей Стась: «Вточить» молодым? Ох, если бы проблема решалась так просто

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Как прошел свободный от игр четверг?

Спокойно. Сходили на командный ужин, обсудили наше незавидное положение….

В общем, очень похоже на то, что было в Петербурге после проигрыша венграм?

Похоже. Прежде всего — по результату, который имеем на данный момент.

Неприятный сюрприз или допускал подобное второй год кряду?

(После задумчивой паузы.) Давайте скажем так: смена поколений дает о себе знать.

Когда было сложнее капитану — подхватывать знамя у Калюжного год назад, или теперь?

Теперь, пожалуй, сложнее. Прежде всего — психологически.

Коллега Артур Жоль высказал интересную идею. Мол, Стась — отличный парень, но слишком добрый. Как капитан может собрать команду на прогулку и экскурсию, поговорить по душам. Но «вточить» как Андриевский или Калюжный прежде — увы. Согласишься?

Хм, а «вточить» это как и кому? Молодым партнерам? Буквально что ли?

Ну, если и не буквально, то так гыркнуть, чтобы все заработали «як мае быць».

Ох, если бы это было так просто: заставить заработать как надо одним-двумя окриками… Поверьте, и я, и ребята что постарше стараемся как можем завести молодежь. Где-то по-хорошему, а где-то и по-плохому. Как видите, пока все равно не работает.

Сегодня заработает?

Посмотрим. Ждать осталось недолго.

Проблем за четыре матча у нас накопилось много, а какая главная?

Просто нет уверенности — это самая серьезная проблема. Нужно какой-то один гол забить, заковырять, закопать — как угодно. И тогда дела должны пойти лучше.

Закапывать будете вновь перетасованными звеньями?

Да, кое-что тренеры накануне игры с французами поменяли. Что конкретно — увидите вечером.

Хоть какая-то «чуйка» накануне игры есть?

Даже уверенность. Например, в том, что сегодня будет полная арена. А это — атмосфера, в которой приятно играть, и дополнительная мотивация. Причем не только для хозяев.

Вячеслав ФЕДОРЕНКОВ из Парижа