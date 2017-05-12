Хорак: Грустно, что все остальные легионеры сезона-2016/17 покинули ХК «Витязь»

«Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории КХЛ вышел в плей-офф, где в первом раунде со счетом 0−4 уступил СКА (Санкт-Петербург). После сезона финн Миро Аалтонен подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто», чех Якуб Ержабек — с «Монреалем», также покинули команду швед Марио Кемпе и финн Харри Сятери. Контракт Хорака с «Витязем» истекает после сезона-2017/18.

«Конечно, мне грустно от того, что после такого отличного сезона все ребята разъехались, было бы здорово, если бы они вернулись. Но в команду приходят новые легионеры, надеюсь, в следующем сезоне мы выступим как минимум не хуже. Я очень счастлив за Ержабека, он заслужил этот шанс, теперь должен доказать, что достоин играть в НХЛ. Готов ли я через год попробовать пробиться в НХЛ? Все зависит от того, как проведу следующий сезон, появится ли хорошее предложение, конечно, мне было бы интересно», — сказал Хорак.

«Мы много говорили с Хораком о том, что он единственный из легионеров, кто остается в “Витязе”. Я тоже расстроен, что наша компания распадается, но это жизнь. Я надеюсь, мы еще сыграем вместе в НХЛ», — сказал агентству «Р-Спорт» Якуб Ержабек.

Оба хоккеиста в настоящее время в составе национальной сборной выступают на чемпионате мира, проходящем в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Чехи набрали семь очков в первых четырех матчах турнира и занимают третье место в своей группе. В следующем матче сборная Чехии в пятницу сыграет со словенцами.