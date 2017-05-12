Наберет ли Белоруссия первые очки?

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
17:15 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29720385/
12 мая 2017, 14:27 | Спорт-Экспресс

Наберет ли Белоруссия первые очки?

Журналисты «СЭ» делают свои прогнозы на матчи восьмого игрового дня чемпионата мира.

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ГРУППА A

ШВЕЦИЯ — ИТАЛИЯ (17.15).

Иван ШИТИК, корреспондент отдела хоккея.

Прогноз — 4:1. Волею календаря шведам предстоит провести два матча с кратчайшим перерывом. Меньше суток разделяет их противостояния с Латвией и Италией. Даже с минимальным временем на восстановление шведы выглядят явными фаворитами встречи, однако не думаю, что у них будут силы и желание разносить Италию в щепки.

Анастасия ЖДАНОВА, корреспондент отдела хоккея.

Прогноз — 4:1. Без сюрпризов. Итальянцы пропустили всего три шайбы от США, но это, скорее, вина американцев. Пока «Скуадра Адзурра» выглядит наиболее беспомощной и неинтересной командой — у нее даже нет огненных болельщиков, как у Венгрии годом ранее.

ДАНИЯ — ГЕРМАНИЯ (21.15).

Прогноз Шитика — 2:3 ОТ. Датчане уже успели продемонстрировать свои сильные и слабые стороны на этом турнире. Задорная команда, которая, правда, не всегда умеет держать удар. У хозяев чемпионата нынешний турнир складывается нестабильно, но в этот раз родные стены должны им помочь.

Прогноз Ждановой — 2:4. Дания, несмотря на не самый слабый свой состав, играет так же скверно, как и на некоторых предыдущих чемпионатах мира. Немцы после победы над американцами тоже не впечатляют, но к ним скоро приедет Драйзайтль, и уж в паре последних матчей команду Штурма прорвет — пока же придется повозить вату с Данией.

ГРУППА B

ЧЕХИЯ — СЛОВЕНИЯ (17.15).

Прогноз Шитика — 4:2. Обе команды не поражают воображение своей игрой на турнире, но словенцы выглядят совсем грустно. И в матче с чехами им также сложно отдать предпочтение.

Прогноз Ждановой — 3:1. Чехи должны собраться, как сделали они это на стартовый матч с Канадой. В ином случае словенцы, едва не накрутившие хвост финнам, попробуют зацепиться за долгожданные очки — тем более что чешская команда, не забросившая в основное время Норвегии, неплохо смотрится по турнирной таблице, но не по игре.

ФРАНЦИЯ — БЕЛОРУССИЯ (21.15).

Прогноз Шитика — 3:1. А вот Франция приятно удивляет на турнире. Чего, мягко говоря, нельзя сказать о Белоруссии. Думаю, французы продолжат свою успешную серию, а белорусы окажутся еще на шаг ближе к провалу.

Прогноз Ждановой — 4:1. Хочется надеяться, что белорусы наконец забросят, но им это не поможет. Французы на сороковой минуте матча с Канадой играли с «Листьями» вничью, настрой у них запредельный, да и у наших соседей нет игроков калибра Да Косты, Русселя или Бельмара, которые наверняка снова отличатся.
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