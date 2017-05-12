Наберет ли Белоруссия первые очки?

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ГРУППА A

ШВЕЦИЯ — ИТАЛИЯ (17.15).

Иван ШИТИК, корреспондент отдела хоккея.

Прогноз — 4:1. Волею календаря шведам предстоит провести два матча с кратчайшим перерывом. Меньше суток разделяет их противостояния с Латвией и Италией. Даже с минимальным временем на восстановление шведы выглядят явными фаворитами встречи, однако не думаю, что у них будут силы и желание разносить Италию в щепки.

Анастасия ЖДАНОВА, корреспондент отдела хоккея.

Прогноз — 4:1. Без сюрпризов. Итальянцы пропустили всего три шайбы от США, но это, скорее, вина американцев. Пока «Скуадра Адзурра» выглядит наиболее беспомощной и неинтересной командой — у нее даже нет огненных болельщиков, как у Венгрии годом ранее.

ДАНИЯ — ГЕРМАНИЯ (21.15).

Прогноз Шитика — 2:3 ОТ. Датчане уже успели продемонстрировать свои сильные и слабые стороны на этом турнире. Задорная команда, которая, правда, не всегда умеет держать удар. У хозяев чемпионата нынешний турнир складывается нестабильно, но в этот раз родные стены должны им помочь.

Прогноз Ждановой — 2:4. Дания, несмотря на не самый слабый свой состав, играет так же скверно, как и на некоторых предыдущих чемпионатах мира. Немцы после победы над американцами тоже не впечатляют, но к ним скоро приедет Драйзайтль, и уж в паре последних матчей команду Штурма прорвет — пока же придется повозить вату с Данией.

ГРУППА B

ЧЕХИЯ — СЛОВЕНИЯ (17.15).

Прогноз Шитика — 4:2. Обе команды не поражают воображение своей игрой на турнире, но словенцы выглядят совсем грустно. И в матче с чехами им также сложно отдать предпочтение.

Прогноз Ждановой — 3:1. Чехи должны собраться, как сделали они это на стартовый матч с Канадой. В ином случае словенцы, едва не накрутившие хвост финнам, попробуют зацепиться за долгожданные очки — тем более что чешская команда, не забросившая в основное время Норвегии, неплохо смотрится по турнирной таблице, но не по игре.

ФРАНЦИЯ — БЕЛОРУССИЯ (21.15).

Прогноз Шитика — 3:1. А вот Франция приятно удивляет на турнире. Чего, мягко говоря, нельзя сказать о Белоруссии. Думаю, французы продолжат свою успешную серию, а белорусы окажутся еще на шаг ближе к провалу.

Прогноз Ждановой — 4:1. Хочется надеяться, что белорусы наконец забросят, но им это не поможет. Французы на сороковой минуте матча с Канадой играли с «Листьями» вничью, настрой у них запредельный, да и у наших соседей нет игроков калибра Да Косты, Русселя или Бельмара, которые наверняка снова отличатся.