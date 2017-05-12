Пазлы для золота. Кузнецов и Орлов сделают Россию нечитаемой

Прямо во время матча Россия — Дания стало известно, что аэропорт Кёльна останется в целости и сохранности. Если бы на чемпионат мира приехал Александр Овечкин, наплыва журналистов, болельщиков и простых зевак было бы не избежать. Вместо приезда суперзвезды мирового хоккея предстоит встреча двух его партнёров по «Вашингтону». То, что до чемпионата мира в итоге доедут Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, — благо не только для кёльнского аэропорта и его работников, но и для самой сборной России.

Приезд Овечкина в Кёльн означал бы дворцовый переворот в стане сборной России. Не стоит даже сомневаться, что появление в раздевалке личности такого калибра привело бы к перераспределению ролей в коллективе. И речь не только о порядке и составе звеньев, что тоже важно. Овечкин своим появлением мог разрушить не одно сочетание, а сразу несколько. Куда большее влияние он мог оказать даже не на игру как таковую, а на отношения внутри команды. Александр Великий — капитан сборной даже тогда, когда не носит соответствующую нашивку.

Овечкин — это авторитет, на которого молодые игроки смотрят с открытым ртом и боятся ослушаться. А таких, только-только вылетевших из гнезда, в этой сборной подавляющее большинство. Возможно, такой команде и нужен дядька-капитан, но только с самого начала, с момента зарождения коллектива, когда идёт разделение на вожаков и героев второго плана. Получить такого игрока по ходу турнира, когда лидеры уже выявились единственным путём, чревато. Кузнецов и Орлов на эти лавры не претендуют. Вашингтонцы — представители нового поколения, которое уверенно начинает вытеснять тех, кто проиграл Ванкувер.

Ментальная синхронизация с Кучеровым, Василевским, Наместниковым и Проворовым — это то, что делает приезд пары из «Кэпиталз» безопасным для сборной. Именно о безопасности, а не усилении, надо говорить прежде всего, когда команда начинает чемпионат мира с четырёх побед и лидирует в группе. Знарку есть что терять, а принцип «не навреди» — это то, чем пренебрегать никак нельзя. Орлов, а особенно Кузнецов — ребята с позитивным мышлением и без чрезмерных личных амбиций. Та атмосфера, что сложилась в сборной, останется нетронутой, а то и вовсе улучшится. Надо хотя бы немного знать Женю, чтобы понимать: своей непосредственностью он способен расшевелить любого.

Кузнецов и Орлов не отберут у Мозякина капитанскую нашивку. Ради них не порушат до основания звенья. Это ни в коем случае не революция. Тем не менее им ещё предстоит найти место в составе. Знарок признался, что ещё не думал, в какой паре будет играть Орлов. Очевидно лишь одно: нет смысла приглашать лучшего по движению шайбы защитника страны, чтобы использовать его со сдерживающим звеном. Дмитрий, умеющий и атаку начать, и взять её в свои руки, был бы уместен в союзе с тройками Наместникова или Шипачёва. И если у форвардов «Тампы» есть такой помощник в лице Ивана Проворова, то «шипачёвцы» точно не отказались бы от Орлова.

Не всё меряется голами, но пока в составе сборной России есть всего один игрок, чьё подключение привело к взятию ворот. В игре с Данией точным броском отметился Богдан Киселевич. Остальные защитники нашей команды пока молчат, хотя Антона Белова регулярно выводят на бросок в большинстве, а на счету Проворова уже три очка. Ведущие тройки сборной России плетут кружева, исправно набирают очки, но помощи от игроков обороны всё же недополучают. Это может быть связано не только с исполнителями, но и с установкой. Зная тренерские взгляды Игоря Никитина, не стоит удивляться, что местами наши защитники выглядят зажато. Впрочем, всё тот же Киселевич разбил теорию о том, что с лавки их призывают осторожничать.

На бумаге идеальным местом для Орлова видится номинально вторая пара, где он может заменить Виктора Антипина. Магнитогорец, собравшийся в «Баффало», за сборную играет традиционно более сдержанно, чем за клуб. Острых подключений, а порой и просто качественного контроля шайбы в исполнении Антипина недостаточно. Новокузнечанин всё это способен дать сборной, составив тандем с опытным Беловым. А уж говорить о том, что Орлов — это колоссальная подмога российскому большинству, и вовсе лишний раз не стоит. Участник Кубка мира привнесёт разнообразие в и без того непредсказуемый розыгрыш сборной России.

Что до Кузнецова, то ему, в отличие от Орлова, пробиться в спецбригаду большинства и первые две пятёрки будет непросто. Ещё до начала турнира Знарок определился с тем, кто будет играть на рояле, а кто — таскать. Тройкам Наместникова и Шипачёва был выдан карт-бланш, и пока не похоже, что они его израсходовали. Заметьте, если и идут какие-то перестановки, то внутри блоков, условно обозначенных как «креативный» и «силовой». Знарок может поменять местами Барабанова и Плотникова или совершить рокировку Панарин — Гусев, но перемешивать творческую интеллигенцию с работягами — это табу.

До тех пор пока у «тамповского» и «питерского» звеньев идёт игра, дверь в топ-6 для Кузнецова будет закрыта на засов. Значит ли это, что Знарок изначально пригласил его на вторые роли? Не исключено, что форвардом «Вашингтона» придётся заткнуть дыру, образовавшуюся в результате травмы Сергея Мозякина. Из стана сборной доносятся тревожные вести о здоровье капитана, и нельзя исключать, что чемпионат мира для него закончится досрочно. То, что такой сценарий возможен, косвенно подтвердил Знарок, когда сказал, что видит в Кузнецове не только центрального, но и крайнего нападающего. Напомним, что до отъезда за океан вся взрослая карьера челябинца проходила на правом фланге.

Если Кузнецов заменит Мозякина, сборная России как минимум не потеряет в классе, а то и приобретёт. Но если состояние капитана вернётся в норму, явление Кузнецова может заиграть новыми красками. С ним наша команда может обрести третье ударное звено, и неважно, займёт ли форвард «Вашингтона» позицию в центре, потеснив неважно выступающего в Кёльне Владимира Ткачёва, или же усадит на лавку Сергея Плотникова. Всего один игрок, пусть и такого масштаба, как Кузнецов, способен сделать сборную России абсолютно нечитаемой командой для любого соперника. Быть может, вот он — недостающий пазл для золотой мозаики Знарка?