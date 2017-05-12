Денисов заявил, что вероятность его возвращения в строй до конца ЧМ минимальна

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Чемпионат мира проходит в Париже и Кельне. Денисов получил травму в матче группового этапа с чехами (1:6) 6 мая и пропустил следующие две игры. В пятницу белорусы сыграют против французов.

«Шансы, что еще сыграю в Париже, конечно, есть, но они минимальны», — сказал Денисов.