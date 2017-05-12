Денисов заявил, что вероятность его возвращения в строй до конца ЧМ минимальна
ПАРИЖ, 12 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник сборной Белоруссии по хоккею Владимир Денисов заявил агентству «Р-Спорт», что вероятность его возвращения в строй до завершения чемпионата мира 2017 года минимальна.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпионат мира проходит в Париже и Кельне. Денисов получил травму в матче группового этапа с чехами (1:6) 6 мая и пропустил следующие две игры. В пятницу белорусы сыграют против французов.
«Шансы, что еще сыграю в Париже, конечно, есть, но они минимальны», — сказал Денисов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter