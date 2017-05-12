Осала: Ли — лучший одноклубник и самый недооцененный защитник мирового хоккея

Сборная Канады в четверг со счетом 3:2 обыграла команду Франции в матче чемпионата мира по хоккею, проходящего в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. 36-летний Ли провел первую официальную игру за сборную Канады в карьере, отметился результативной передачей и стал третьим в команде по игровому времени (20 минут и 7 секунд). Осала и Ли последние четыре сезона играли вместе в магнитогорском «Металлурге».

«О Крисе Ли я могу говорить очень долго. Крис настоящий… Мне правда нужно много времени, чтобы сказать, как сильно я его уважаю. Прежде всего, это удивительный человек, это прекрасный хоккеист, который заслужил все то, что сейчас происходит в его жизни. Пожалуй, у меня просто нет таких слов, которые выразили бы мое восхищение этим человеком. Ли — лучший одноклубник в моей жизни, и я думаю, что Крис — это самый недооцененный защитник нашего времени», — сказал Осала.

В четверг Ли, контракт которого с «Магниткой» истек в конце апреля, сообщил «Р-Спорт», что надеется, что участие в чемпионате мира поможет ему получить предложение из НХЛ.

«Надеюсь, клубы НХЛ дадут ему шанс, он готов играть на этом уровне, готов помочь любой команде. Уверен, представители НХЛ следили за ним в игре с французами. Могу сказать, что Ли из тех хоккеистов, которыми ты тем больше восхищаешься, чем больше видишь их в игре», — добавил Осала.