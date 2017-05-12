Российских хоккеистов на матчах ЧМ поддерживают дети из команды «Кельнские акулы»

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Россияне на предварительном этапе турнира играют в Кельне. На уже прошедших матчах команды хоккеистов поддерживали юные игроки «Акул». Также они посетили одну из тренировок национальной команды.

«На тренировку мы собрали детей практически всех возрастных групп и почти всех русскоязычных воспитанников нашей школы. Детям очень сильно понравилось — ради этого они были готовы пропустить занятия в школе. Они всегда с удовольствием приходят на каждый матч и поддерживают сборную России, как и их родители, — рассказал Кляйн. — Федерация хоккея России помогает в этом плане — на каждый матч она выделяет нам по 15 билетов».

В матче сборных России и Германии, по словам тренера, юные хоккеисты болели за обе сборные, но, по его мнению, больше переживали за подопечных Олега Знарка. Кляйн отметил, что многие игроки его команды имеют двойное гражданство (российское и немецкое), и не исключил, что в будущем они могут выступать и за российский клуб.

Родители воспитанников хоккейной школы 9 мая приезжали и на церемонию возложения цветов к памятнику погибшим советским военнопленным и мирным жителям в Зигбурге, в которой участвовали российские хоккеисты.