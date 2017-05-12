Без плана «В»

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
17:15 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29717925/
12 мая 2017, 16:06 | СБ - Беларусь сегодня

Без плана «В»

Всего за шесть дней чемпионата мира тональность наших ожиданий в отношении родной сборной круто сменилась с «медальной» на «тут бы в элите остаться».

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© AP 2017
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Белорусы вчистую проиграли четыре матча, ставят антирекорд за антирекордом и выдают абсолютно худший для себя турнир. Если в прошлом году в Питере наша сборная неприятно удивила, то нынче в Париже просто шокирует. В данный момент, перешагнув за середину дистанции группового этапа, мы худшие на турнире практически по всем показателям….

Дебютная игра с финнами, однако, вышла не такой уж плохой. По крайней мере, заставила не махнуть рукой в сторону сборной, а с надеждой ждать продолжения. Да, тот матч наши парни проиграли, но, во-первых, сумели отыграться с 0:2, во-вторых, смогли добавить, когда это было действительно нужно. Пожалуй, 10 минут на старте третьего периода той встречи — пока лучшее, что было с этой командой в Париже. Дальше мрак и безысходность. Чехи, канадцы и, что наиболее обидно, швейцарцы обыграли нашу сборную просто на классе, не затратив на это каких-то сверхусилий. Белорусы же в 9 периодах сподобились только на одну шайбу.

Все новостные порталы страны в эти дни пестрят констатациями очевидного: наша сборная в Париже выступает катастрофически слабо. За ужасающими статистическими выкладками стоит еще один неприятный момент — белорусы вновь, как и год назад, не стали командой в полном смысле этого слова. Мы вновь видим на площадке разобщенность, а за ее пределами слышим взаимные обвинения и резкие слова вроде спича Костицына. Младший из братьев после матча со швейцарцами заявил, что «ни х… не получается», что «до ворот доехать не можем», что с арены хочется поскорее свалить, и поставил под сомнение, что белорусам удастся выиграть на чемпионате хотя бы один матч. В общем, просто озвучил то, о чем уже пару дней судачат болельщики, но для них это обычное дело. Потенциальные лидеры сборной все-таки должны быть за свою команду горой, должны вдохновлять ее, а не загонять мораль в еще больший минус. И без того тоскливо.

Самый главный вопрос сейчас: что же все-таки пошло не так и можно ли это «что-то» если не исправить, то привести в должный вид за оставшиеся несколько дней турнира? Для нас вновь встает вопрос сохранения прописки в элите. И все идет к тому, что решаться он будет в субботнем матче с нашими «любимыми» словенцами. Да, на чемпионатах мира Егличам и Тичарам огорчить белорусов никак не удается, но когда-то ведь звезды могут и сойтись, как это случилось в сентябре прошлого года в Минске. И если у Льюиса вновь не окажется плана «В», белорусы могут-таки выпасть из элиты, чего с ними уже давным-давно не случалось.

Про план Льюиса вспомнилось неспроста. Накануне чемпионата главный тренер с уверенной миной рассказывал о его наличии, но в Париже мы увидели, что канадец либо обманул всех, либо не подстраховался запасным вариантом, потому как исходный вышел ну совсем уж никаким.

Вообще, коммуникация специалиста с игроками вызывает вопросы второй год подряд. Возможно, Льюис и говорит правильные вещи, но толку? Хоккеисты его или не понимают, или не хотят понимать, или попросту не в состоянии выполнить установку тренера. На площадке во время матчей творится какая-то вакханалия, которую без труда раскусывают даже соперники уровня Швейцарии. Командная игра отсутствует напрочь, эксперименты со звеньями продолжаются даже во время чемпионата, но дивидендов от них ровно ноль — все, что создают белорусы, является плодами, скорее, индивидуальных действий, нежели каких-то наигранных осмысленных тактических схем. Для чего, спрашивается, тогда эти полуторамесячные сборы перед чемпионатом и десятки спаррингов, если команда приезжает на главный старт абсолютно разобранной, наступая на одни и те же грабли второй год кряду?

Видать, все-таки не нашел канадец ниточек, с помощью которых можно было бы управлять нашими парнями. Они-то в хоккей играть умеют при правильном руководстве. У Льюиса покатило два года назад в Чехии, когда на эмоциях, кураже, эффекте новизны наша сборная сумела всех удивить. Но уже тогда просматривалась одна неприятная тенденция: если что-то идет не так, выправить ситуацию канадский специалист не в состоянии. То же самое, но в более ярком проявлении, мы увидели спустя год в Питере, когда лишь сами хоккеисты, собравшись на командный ужин без тренерского штаба, сумели избежать позора. То же видим и сейчас: не покатило с первого матча, а дальше все хуже и хуже.

Будем надеяться, парни смогут устроить Льюису достойный «дембель».

Вадим КНЫРКО, специально для «НГ»
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