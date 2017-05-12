Без плана «В»
Всего за шесть дней чемпионата мира тональность наших ожиданий в отношении родной сборной круто сменилась с «медальной» на «тут бы в элите остаться».
Белорусы вчистую проиграли четыре матча, ставят антирекорд за антирекордом и выдают абсолютно худший для себя турнир. Если в прошлом году в Питере наша сборная неприятно удивила, то нынче в Париже просто шокирует. В данный момент, перешагнув за середину дистанции группового этапа, мы худшие на турнире практически по всем показателям….
Дебютная игра с финнами, однако, вышла не такой уж плохой. По крайней мере, заставила не махнуть рукой в сторону сборной, а с надеждой ждать продолжения. Да, тот матч наши парни проиграли, но,
Все новостные порталы страны в эти дни пестрят констатациями очевидного: наша сборная в Париже выступает катастрофически слабо. За ужасающими статистическими выкладками стоит еще один неприятный момент — белорусы вновь, как и год назад, не стали командой в полном смысле этого слова. Мы вновь видим на площадке разобщенность, а за ее пределами слышим взаимные обвинения и резкие слова вроде спича Костицына. Младший из братьев после матча со швейцарцами заявил, что «ни х… не получается», что «до ворот доехать не можем», что с арены хочется поскорее свалить, и поставил под сомнение, что белорусам удастся выиграть на чемпионате хотя бы один матч. В общем, просто озвучил то, о чем уже пару дней судачат болельщики, но для них это обычное дело. Потенциальные лидеры сборной
Самый главный вопрос сейчас: что же
Про план Льюиса вспомнилось неспроста. Накануне чемпионата главный тренер с уверенной миной рассказывал о его наличии, но в Париже мы увидели, что канадец либо обманул всех, либо не подстраховался запасным вариантом, потому как исходный вышел ну совсем уж никаким.
Вообще, коммуникация специалиста с игроками вызывает вопросы второй год подряд. Возможно, Льюис и говорит правильные вещи, но толку? Хоккеисты его или не понимают, или не хотят понимать, или попросту не в состоянии выполнить установку тренера. На площадке во время матчей творится
Видать,
Будем надеяться, парни смогут устроить Льюису достойный «дембель».
Вадим КНЫРКО, специально для «НГ»
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