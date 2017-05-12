Гудачек: Словацкие хоккеисты на ЧМ могут и обыграть россиян, и проиграть итальянцам
КЕЛЬН, 12 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Выступление хоккеистов сборной Словакии на чемпионате мира в Кельне и Париже непредсказуемо, команда может и обыграть россиян, и проиграть итальянцам, заявил голкипер национальной команды Юлиус Гудачек.
Сборная России в субботу проведет против команды Словакии свой пятый матч на групповом этапе чемпионата мира. Российские хоккеисты лидируют в группе А, набрав по итогам четырех встреч 11 очков. Словаки на данный момент имеют 4 очка после такого же количества игр, матч с итальянцами они смогли выиграть лишь в овертайме — 3:2.
«Как я и говорил до этого, Россия — настоящая “Красная Машина”. Вы смеялись, а оно так и выходит пока, — сказал Гудачек корреспонденту “Р-Спорт”. — Нам нужно сыграть как минимум не хуже, чем с командой Германии. В каждой моменте нам нужно играть до конца, не давать слабину. Каждый из их игроков
Перед стартом чемпионата мира стало известно, что следующий сезон Гудачек проведет в череповецкой «Северстали». «А что, Вадим Шипачев из Череповца? Серьезно? Я знаю, что он был большой звездой в
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