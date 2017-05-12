Гудачек: Словацкие хоккеисты на ЧМ могут и обыграть россиян, и проиграть итальянцам

Сборная России в субботу проведет против команды Словакии свой пятый матч на групповом этапе чемпионата мира. Российские хоккеисты лидируют в группе А, набрав по итогам четырех встреч 11 очков. Словаки на данный момент имеют 4 очка после такого же количества игр, матч с итальянцами они смогли выиграть лишь в овертайме — 3:2.

«Как я и говорил до этого, Россия — настоящая “Красная Машина”. Вы смеялись, а оно так и выходит пока, — сказал Гудачек корреспонденту “Р-Спорт”. — Нам нужно сыграть как минимум не хуже, чем с командой Германии. В каждой моменте нам нужно играть до конца, не давать слабину. Каждый из их игроков чуть-чуть повыше уровнем. Нам предстоит три очень тяжелые игры — с командами России, США и Швеции. Если мы будем сражаться за каждую шайбу, то будем иметь шансы обыграть любого. На этом чемпионате мира выходит так, что мы можем сыграть как угодно: можем обыграть Россию, а можем и Италии проиграть».