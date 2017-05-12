Хоккеист сборной Словакии Скокан пропустит матч с командой России на ЧМ
КЕЛЬН, 12 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий сборной Словакии Давид Скокан пропустит матч с командой России на чемпионате мира по хоккею, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе словацкой команды.
Сборная России в субботу проведет свой пятый матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, соперник — команда Словакии. Российские хоккеисты лидируют в группе А, набрав по итогам четырех встреч 11 очков. Словаки на данный момент имеют 4 очка после такого же количества игр.
Скокан не участвовал в тренировке сборной Словакии в пятницу. Как сообщили в
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