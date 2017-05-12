Хоккеист сборной Словакии Скокан пропустит матч с командой России на ЧМ

Сборная России в субботу проведет свой пятый матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, соперник — команда Словакии. Российские хоккеисты лидируют в группе А, набрав по итогам четырех встреч 11 очков. Словаки на данный момент имеют 4 очка после такого же количества игр.

Скокан не участвовал в тренировке сборной Словакии в пятницу. Как сообщили в пресс-службе национальной команды, у хоккеиста травма руки, из-за которой он не примет участия в матче с командой России.