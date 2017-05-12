Король «айс тайма» Панарин и первый гол Киселевича. Оценки сборной России

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
17:15 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29717414/
12 мая 2017, 11:27 | Чемпионат.com

Король «айс тайма» Панарин и первый гол Киселевича. Оценки сборной России

Василевский отыграл на ноль, Киселевич забил первую шайбу на чемпионатах мира, а Панарин сыграл больше всех.

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Сборная России выиграла четвёртый матч на чемпионате мира в Кёльне. Со счётом 3:0 повержена сборная Дании. Голкипер Андрей Василевский впервые отыграл на ноль, Панарину доверяли больше всех, а Киселевич записал в свой актив дебютный гол на турнирах подобного ранга.

ВРАТАРЬ.

Андрей Василевский — 7,5

Первый раз на чемпионате мира отыграл на ноль. Много работы у Василевского не было, но победный результат и ноль пропущенных шайб говорят сами за себя. Отразил 21 бросок, ошибок не допустил, сыграл надёжно. Видно, что всё больше привыкает к большой площадке.

ЗАЩИТНИКИ.

Богдан Киселевич — Владислав Гавриков — 7,5

Киселевич забросил свою первую шайбу за национальную команду на чемпионате мира. Во втором периоде Богдан открыл счёт, отличившись с передач Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Гавриков тоже сыграл уверенно. Эта пара защитников продолжает радовать.

Виктор Антипин — Антон Белов — 6,5

Антипин потерял шайбу в первом периоде при выходе из зоны в результате прессинга соперника. Хорошо, что эпизод не привёл к голу в ворота Василевского. Белов закрывал большинство, играл с капитанской нашивкой в отсутствие Сергея Мозякина. Оба не провалились, как и вся команда целиком.

Иван Проворов — Андрей Миронов — 6,5

Наконец-то Миронов освободился от нервозности. Единственное, чего не хватает Андрею, — результативности. На сей раз их пара с Проворовым ушла со льда без набранных очков и с нулевым показателем полезности. Но в целом картины не испортила. Оба понимают, что к более ответственным матчам придётся прибавлять.

Артём Зуб — 7,0

Помогал звену Шипачёва в атаке, чувствовал себя уверенно, чётко выполнял установку тренерского штаба. Зуб дебютировал на мировых первенствах в этом году, но выглядит на льду не по годам взросло и смело. Не обходится без помарок, но это нормально.

НАПАДАЮЩИЕ.

Иван Телегин — Сергей Андронов — Александр Барабанов (Сергей Плотников) — 7,0

Олег Знарок делал изменения в звеньях, в том числе выпуская с «армейской» связкой Сергея Плотникова. По словам самого тренера, он доволен проведёнными изменениями. Плотников и вовсе стал автором второго гола, Андронов и Телегин ассистировали. А вот Барабанова почти не было заметно на льду, достаточно блёклый матч в исполнении Александра.

Артемий Панарин — Вадим Шипачёв — Евгений Дадонов — 7,5

Панарин выходил на лёд в двух звеньях, так как сборная России играла в 11 нападающих. Артемий поучаствовал в голе Киселевича, став лидером по чистому игровому времени на льду. Панарин отыграл 24 минуты и 50 секунд. Это больше, чем кто-либо другой из полевых игроков. Шипачёв привычно терроризировал защиту соперника, Вадим и Евгений Дадонов ассистировали в эпизоде с голом Гусева.

Никита Гусев — Владислав Наместников — Никита Кучеров — 7,0

Кучеров, как и Панарин, тоже выходил на лёд с Ткачёвым и Плотниковым, меняясь звеньями, отдав один результативный пас и не использовав пару моментов для гола. В свою очередь Гусев отметился результативной атакой и вообще смотрелся вполне достойно. Наместников продолжает играть на высоком уровне, благо партнёры ему хорошо знакомы.

Сергей Плотников — Владимир Ткачёв — Никита Кучеров/Артемий Панарин — 6,5

Ткачёв пока не может найти себя на этом чемпионате мира. Нет, претензий к Владимиру нет, но своей лучшей игры он явно не показывает. Олег Знарок считает, что связано это с тем, что форвард дебютирует на чемпионате мира. А вот Плотников чувствует себя гораздо увереннее. Даже учитывая ротацию в звеньях.
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