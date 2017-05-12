Анонс матчей 12 мая чемпионата мира по хоккею 2017
«Советский спорт» анонсирует матчи восьмого дня чемпионата мира в Кельне и Париже.
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Видимо, что-то случилось...
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Чехия — Словения.
Всего трижды встречались команды в своей истории, пока словенцы не могут похвастаться хотя бы одной победой в противостоянии с чехами. Лишь раз удалось навязать серьезный бой и проиграть со счетом 4:5.
Швеция — Италия.
Двадцатый матч противников состоится на этом чемпионате мира. Итальянцы трижды в истории сумели сыграть против шведов вничью, а однажды в матче между этими соперниками не было заброшено ни одной шайбы. В остальных случаях шведы, на правах безусловного фаворита, как правило, крушили скромных итальянцев.
Дания — Германия.
А вот в этой паре результат предсказать достаточно непросто. Всего семь матчей в истории, три победы датчан в основное время, еще один успех был достигнут ими в серии буллитов.
Лишь однажды была зафиксирован крупная победа одной из команд, а вот с разницей в одну шайбу завершились сразу четыре встречи.
Франция — Белоруссия.
Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции. Год назад на чемпионате мира в
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