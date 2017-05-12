Флери надеется, что в матче ЧМ с канадцами мурашки по коже бежали не последний раз

Сборная Франции в четверг со счетом 2:3 уступила команде Канады в матче проходящего в Париже и Кельне чемпионата мира по хоккею. Флери отметился заброшенной шайбой. Встреча прошла при аншлаге, собрав 14510 зрителей.

«Мы можем гордиться собой, против канадцев мы играли здорово. Мы давили весь третий период, пару раз попали в штангу, но не смогли отыграться. Ничего страшного, головы не опускаем, более того — матч с канадцами придаст нам уверенности. Считаю, мы заслуживали взять какие-то очки. Атмосфера была великолепной. Каждый раз, когда болельщики начинали петь “Марсельезу”, по моей коже начинали бежать мурашки. Я очень надеюсь, что все это повторится в следующей игре и во всех наших матчах на турнире», — сказал Флери.