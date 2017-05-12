Флери надеется, что в матче ЧМ с канадцами мурашки по коже бежали не последний раз
ПАРИЖ, 12 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард сборной Франции Дамьен Флери заявил агентству «Р-Спорт», что во время игры чемпионата мира против канадцев по его коже «бежали мурашки», хоккеист надеется, что это случилось не в последний раз на турнире.
Сборная Франции в четверг со счетом 2:3 уступила команде Канады в матче проходящего в Париже и Кельне чемпионата мира по хоккею. Флери отметился заброшенной шайбой. Встреча прошла при аншлаге, собрав 14510 зрителей.
«Мы можем гордиться собой, против канадцев мы играли здорово. Мы давили весь третий период, пару раз попали в штангу, но не смогли отыграться. Ничего страшного, головы не опускаем, более того — матч с канадцами придаст нам уверенности. Считаю, мы заслуживали взять
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