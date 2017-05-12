Муршак: Хоккеистам Словении по силам обыграть белорусов и французов на ЧМ-2017

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Сборная Словении набрала одно очко в первых четырех матчах проходящего в Париже и Кельне чемпионата мира и занимает седьмое место в группе В, опережая белорусов (0 очков). Команда, занявшая восьмое место, покинет элитный дивизион. В пятницу словенцы сыграют против сборной Чехии.

«Два года назад, когда мы в последний раз играли в элите, у нас не было ни одного очка после шести матчей, а сейчас — одно после четырех, так что все нормально. Главными для нас будут матчи против команд Белоруссии и Франции, они будут определяющими в плане борьбы за место в элите. Уверен, если мы будем единым целым и отдавать все силы на льду, то можем обыгрывать такие команды, как Белоруссия и Франция», — сказал Муршак разговоре с корреспондентом агентства.

«Конечно, я жду матча против своего бывшего одноклубника по московскому ЦСКА француза Стефана Да Косты. Он очень опасен, особенно в большинстве. Моя задача — подготовить партнеров к встрече с ним. Если будем ошибаться, он обязательно нас накажет», — отметил хоккеист.