Муршак: Хоккеистам Словении по силам обыграть белорусов и французов на ЧМ-2017
ПАРИЖ, 12 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборной Словении по хоккею по силам одержать победы над командами Франции и Белоруссии в матчах чемпионата мира 2017 года и сохранить место в элитном дивизионе, заявил в интервью «Р-Спорт» капитан словенцев Ян Муршак.
Сборная Словении набрала одно очко в первых четырех матчах проходящего в Париже и Кельне чемпионата мира и занимает седьмое место в группе В, опережая белорусов (0 очков). Команда, занявшая восьмое место, покинет элитный дивизион. В пятницу словенцы сыграют против сборной Чехии.
«Два года назад, когда мы в последний раз играли в элите, у нас не было ни одного очка после шести матчей, а сейчас — одно после четырех, так что все нормально. Главными для нас будут матчи против команд Белоруссии и Франции, они будут определяющими в плане борьбы за место в элите. Уверен, если мы будем единым целым и отдавать все силы на льду, то можем обыгрывать такие команды, как Белоруссия и Франция», — сказал Муршак разговоре с корреспондентом агентства.
«Конечно, я жду матча против своего бывшего одноклубника по московскому ЦСКА француза Стефана Да Косты. Он очень опасен, особенно в большинстве. Моя задача — подготовить партнеров к встрече с ним. Если будем ошибаться, он обязательно нас накажет», — отметил хоккеист.
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