Белорусские хоккеисты сыграют с Францией на чемпионате мира

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
17:15 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29714974/
12 мая 2017, 8:07 | БЕЛТА

Белорусские хоккеисты сыграют с Францией на чемпионате мира

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты сыграют сегодня с соперниками из Франции в группе В предварительного этапа чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Матч начнется в 21.15 в Париже. Телеканал «Беларусь 1» проведет прямую трансляцию встречи.

Со старта турнира подопечные Дэйва Льюиса потерпели четыре поражения и пока занимают восьмое место в группе В.

Французские хоккеисты свою последнюю игру провели 11 мая против Канады и уступили в упорной борьбе — 2:3. В другой встрече группы В Чехия с минимальным счетом обыграла Норвегию — 1:0.

Турнирное положение: Канада — 12 очков (4 игры), Швейцария — 9 (4), Чехия — 7 (4), Норвегия — 7 (4), Финляндия — 7 (4), Франция — 5 (4), Словения — 1 (4), Беларусь — 0 (4).

В группе А сборная России была сильнее Дании, забросив в течение одной минуты три шайбы — 3:0. Хоккеисты Латвии не смогли удержать лидирующую позицию в турнирной таблице, потерпев первое поражение на турнире от шведов — 0:2. Матч в Кельне, где проводят свои матчи команды группы А, получился зрелищным. Уступая 0:1, латвийцы имели несколько возможностей в третьем периоде, чтобы сравнять счет, однако упустили быструю атаку соперников.

Турнирное положение: Россия — 11 очков (4 игры), Латвия — 9 (4), США — 9 (4), Швеция — 7 (4), Германия — 5 (4), Словакия — 4 (4) Дания — 2 (4), Италия — 1 (4).

Кроме матча Франция — Беларусь, сегодня на чемпионате мира состоятся игры Швеция — Италия (17.15), Чехия — Словения (17.15) и Дания — Германия (21.15).

Предварительный этап турнира продолжится до 16 мая, после чего по четыре сборные из двух групп сыграют в плей-офф.
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