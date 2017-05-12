Белорусские хоккеисты сыграют с Францией на чемпионате мира

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Матч начнется в 21.15 в Париже. Телеканал «Беларусь 1» проведет прямую трансляцию встречи.

Со старта турнира подопечные Дэйва Льюиса потерпели четыре поражения и пока занимают восьмое место в группе В.

Французские хоккеисты свою последнюю игру провели 11 мая против Канады и уступили в упорной борьбе — 2:3. В другой встрече группы В Чехия с минимальным счетом обыграла Норвегию — 1:0.

Турнирное положение: Канада — 12 очков (4 игры), Швейцария — 9 (4), Чехия — 7 (4), Норвегия — 7 (4), Финляндия — 7 (4), Франция — 5 (4), Словения — 1 (4), Беларусь — 0 (4).

В группе А сборная России была сильнее Дании, забросив в течение одной минуты три шайбы — 3:0. Хоккеисты Латвии не смогли удержать лидирующую позицию в турнирной таблице, потерпев первое поражение на турнире от шведов — 0:2. Матч в Кельне, где проводят свои матчи команды группы А, получился зрелищным. Уступая 0:1, латвийцы имели несколько возможностей в третьем периоде, чтобы сравнять счет, однако упустили быструю атаку соперников.

Турнирное положение: Россия — 11 очков (4 игры), Латвия — 9 (4), США — 9 (4), Швеция — 7 (4), Германия — 5 (4), Словакия — 4 (4) Дания — 2 (4), Италия — 1 (4).

Кроме матча Франция — Беларусь, сегодня на чемпионате мира состоятся игры Швеция — Италия (17.15), Чехия — Словения (17.15) и Дания — Германия (21.15).