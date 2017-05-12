Хедман: Шансы сборной Швеции на победу в ЧМ увеличатся с приездом Лундквиста
КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Шансы сборной Швеции на победу в чемпионате мира по хоккею увеличатся после приезда в команду голкипера клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквиста. Такое мнение ТАСС высказал защитник шведской команды Виктор Хедман.
В четверг сборная Швеции со счетом 2:0 победила команду Латвии в матче группы А чемпионата мира, в которой также выступает команда России. Ранее стало известно, что в скором времени в стан шведской команды приедет голкипер Хенрик Лундквист, чей клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» завершил выступление в
«Нам удалось одержать важную победу, мы провели хороший матч. Скоро в команду приедет Хенрик Лундквист. Он один из лучших вратарей мира и сможет добавить уверенности всем игрокам команды. С таким голкипером мы будем спокойны за сохранность своих ворот, наши шансы на победу в турнире увеличатся», — считает Хедман.
Чемпионат мира проходит
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter