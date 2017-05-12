Хедман: Шансы сборной Швеции на победу в ЧМ увеличатся с приездом Лундквиста

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг сборная Швеции со счетом 2:0 победила команду Латвии в матче группы А чемпионата мира, в которой также выступает команда России. Ранее стало известно, что в скором времени в стан шведской команды приедет голкипер Хенрик Лундквист, чей клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» завершил выступление в плей-офф НХЛ.

«Нам удалось одержать важную победу, мы провели хороший матч. Скоро в команду приедет Хенрик Лундквист. Он один из лучших вратарей мира и сможет добавить уверенности всем игрокам команды. С таким голкипером мы будем спокойны за сохранность своих ворот, наши шансы на победу в турнире увеличатся», — считает Хедман.