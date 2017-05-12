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— Матч против Канады — это то, чего мы ждали целый год, мы ждали полной арены в Париже. Без сомнений эта игра поможет добавить хоккею популярности во Франции. Мы просили ребят биться, играть дисциплинированно, и они сделали это. Мы проиграли олимпийским чемпионам с разницей в одну шайбу, мы показали свой максимум, — заявил Хендерсон.

Матч в столице Франции прошел при аншлаге (14 510 зрителей).

В следующем матче чемпионата мира канадцы 13 мая сыграют со сборной Швейцарии, а французы днем ранее встретятся с командой Белоруссии.