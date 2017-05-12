Дэйв Хендерсон: Матч против Канады на переполненной арене в Париже — это то, чего мы ждали целый год
Главный тренер сборной Франции по хоккею Дэйв Хендерсон подвел итоги матча своей команды с канадцами (2:3) на чемпионате мира-2017.
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— Матч против Канады — это то, чего мы ждали целый год, мы ждали полной арены в Париже. Без сомнений эта игра поможет добавить хоккею популярности во Франции. Мы просили ребят биться, играть дисциплинированно, и они сделали это. Мы проиграли олимпийским чемпионам с разницей в одну шайбу, мы показали свой максимум, — заявил Хендерсон.
Матч в столице Франции прошел при аншлаге (14 510 зрителей).
В следующем матче чемпионата мира канадцы 13 мая сыграют со сборной Швейцарии, а французы днем ранее встретятся с командой Белоруссии.
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|11 Мая, 21:15
|Зрители 14510
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Джон Купер
|Дэйв Хендерсон
Вратари
|Чед Джонсон
|Флориан Арди 58:32
|1-й период
|04:53
|05:19
|Райан О`Райлли (Н. Маккиннон, М. Шайфли)
|Оливье Дам-Малька (А. Реш, Н. Рис)
|09:00
|2-й период
|21:24
|Крис Ли
|Дамьен Флери (С. Да Коста, Й. Овитю)
|21:37
|Антуан Руссель
|23:56
|28:46
|Кэлвин Де Хаан
|36:04
|Марк Шайфли
|Пьер-Эдуард Белльмар
|36:04
|Оливье Дам-Малька
|38:27
|39:11
|Клод Жиру (К. Ли)
|3-й период
|42:22
|Марк-Эдуард Власик
|43:52
|Джефф Скиннер
|43:52
|Джефф Скиннер
|Оливье Дам-Малька
|43:52
|54:11
|Марк Шайфли
Статистика
|33
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол