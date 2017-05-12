Игрок: отсутствие Овечкина на ЧМ станет плюсом для хоккеистов Латвии

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Об этом журналистам рассказал нападающий и капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш.

Ранее стало известно, что из «Вашингтона», завершившего борьбу в Кубке Стэнли, в сборную России приедут защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов.

«Конечно, плюс для нас, что он (Овечкин) не приедет. Он один из лучших игроков в мире, здорово работает, у него сумасшедший бросок, который ни вратарям, ни игрокам неприятно блокировать. Это плюс нам, и минус, наверное, России», — сказал Даугавиньш.

Латвийцы потерпели первое поражение на турнире, уступив шведам со счетом 0:2.

«Мы знали, что со шведами точно легко не будет: у них столько мастерства, они хорошо двигаются. То, что мы пропустили первый гол и не сдались, тоже показывает, что мы готовы играть, заработали много большинства. Просто нам немного мастерства не хватило, чтобы все исполнить. В третьем периоде было достаточно шансов, чтобы вытащить его и завершить игру в нашу пользу», — отметил форвард.