Купер: Хватило 10 дней, чтобы понять, что хоккеист Ли — образец профессионализма
Десяти дней хватило, чтобы понять, что защитник Крис Ли является образцом профессионализма, заявил главный тренер сборной Канады по хоккею Джон Купер.
Сборная Канады в четверг со счетом 3:2 переиграла команду Франции в матче чемпионата мира по хоккею, проходящего в Париже и Кельне. Ли, которому в октябре исполнится 37 лет, провел первый в карьере официальный матч за национальную команду и отметился результативной передачей.
«Криса Ли я знаю всего десять дней, но это были очень хорошие десять дней, которых хватило, чтобы понять, что этот хоккеист — образец профессионализма. Он всегда знает, что делать с шайбой, всегда спокоен и может успокоить ребят на скамейке. Также он хорош в большинстве», — сказал Купер журналистам.
«Игра была очень полезной для нашего тренерского штаба, все наши предыдущие соперники строили игру от обороны, а французы постоянно давили и давили, и это было здорово. Тем более, что на трибунах атмосфера была потрясающей, и соперник черпал энергию от своих болельщиков. В итоге мы выжили, добились победы в этой игре», — отметил Купер.
Сборная Канады одержала четвертую победу в четырех матчах на ЧМ-2017 и с 12 очками возглавляет таблицу группы В. Французы с 5 очками идут на шестом месте.
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|11 Мая, 21:15
|Зрители 14510
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
|Джон Купер
|Дэйв Хендерсон
|Чед Джонсон
|Флориан Арди 58:32
|1-й период
|04:53
|05:19
|Райан О`Райлли (Н. Маккиннон, М. Шайфли)
|Оливье Дам-Малька (А. Реш, Н. Рис)
|09:00
|2-й период
|21:24
|Крис Ли
|Дамьен Флери (С. Да Коста, Й. Овитю)
|21:37
|Антуан Руссель
|23:56
|28:46
|Кэлвин Де Хаан
|36:04
|Марк Шайфли
|Пьер-Эдуард Белльмар
|36:04
|Оливье Дам-Малька
|38:27
|39:11
|Клод Жиру (К. Ли)
|3-й период
|42:22
|Марк-Эдуард Власик
|43:52
|Джефф Скиннер
|43:52
|Джефф Скиннер
|Оливье Дам-Малька
|43:52
|54:11
|Марк Шайфли
|33
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол