Купер: Хватило 10 дней, чтобы понять, что хоккеист Ли — образец профессионализма

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Сборная Канады в четверг со счетом 3:2 переиграла команду Франции в матче чемпионата мира по хоккею, проходящего в Париже и Кельне. Ли, которому в октябре исполнится 37 лет, провел первый в карьере официальный матч за национальную команду и отметился результативной передачей.

«Криса Ли я знаю всего десять дней, но это были очень хорошие десять дней, которых хватило, чтобы понять, что этот хоккеист — образец профессионализма. Он всегда знает, что делать с шайбой, всегда спокоен и может успокоить ребят на скамейке. Также он хорош в большинстве», — сказал Купер журналистам.

«Игра была очень полезной для нашего тренерского штаба, все наши предыдущие соперники строили игру от обороны, а французы постоянно давили и давили, и это было здорово. Тем более, что на трибунах атмосфера была потрясающей, и соперник черпал энергию от своих болельщиков. В итоге мы выжили, добились победы в этой игре», — отметил Купер.

Сборная Канады одержала четвертую победу в четырех матчах на ЧМ-2017 и с 12 очками возглавляет таблицу группы В. Французы с 5 очками идут на шестом месте.