Скучные чехи и несостоявшаяся сенсация от французов

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Группа А

ШВЕДСКИЙ СТОП ДЛЯ ХАРТЛИ

Швеция — Латвия — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ландескуг — 2 (Раск, Линдхольм), 09:13 — 1:0. Линдхольм — 3 (Раск), 56:42 — 2:0. Вратари: Лэк — Мерзликинс. Штраф: 16 — 6. Броски: 30 (9+12+9) — 19 (5+3+11). Судьи: Лемелин, Пихачек. 11 мая. Кельн. LANXESS arena.

Вряд ли шведы и в дурном сне могли представить, что перед началом четвертого тура они будут отставать от Латвии на пять очков. Да, скандинавы и прибалты играли с диаметрально противоположными по уровню соперниками, но «Тре Крунур» собирала звездный состав явно не для того, чтобы проигрывать России и США.

Шведы с первых минут приложили максимум усилий, чтобы прервать победную серию команды Боба Хартли: играли максимально жестко и эффективно. До поры латвийцев выручал Мерзликинс, но Ландескуг ухитрился пропихнуть шайбу ему в закрытый ближний угол.

На минимальном преимуществе скандинавы доехали до конца матча, а за три минуты до сирены Линдхольм здорово поймал отскок после удара Раска и удвоил счет. «Тре Крунур» победили, но вопросов к их игре остается предостаточно.

Группа B

ЯНДАЧ В РОЛИ ЛУЧЕСКУ

Чехия — Норвегия — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Коварж — 2 (Пастрняк, Ержабек), 61:25 — 1:0. Вратари: Францоуз — Хауген. Штраф: 8 — 2. Броски: 32 (12+18+8+2) — 10 (3+2+5+0). Судьи: Гуен, Штрикер. 11 мая. Париж. AccorHotels Arena.

Сборная Чехии в этой игре напомнила петербургский «Зенит». Очень много владения шайбой, подавляющее территориальное преимущество при почти полном отсутствии моментов. К середине второго периода соперники не создали ничего реально опасного ни у ворот Хаугена, ни во владениях Францоуза. В концовке основного времени чехи вроде бы начали создавать что-то острое, но самый реальный шанс забить упустил Олден. Норвежец выскочил на вратаря, но бросил точно в ловушку.

В формате «три на три» чешское мастерство все-таки дало результат — Ян Коварж запихал шайбу в ворота после прорыва Пастрняка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">ICYMI: It took all the way to overtime for someone to score in today's <a href="https://twitter.com/hashtag/CZEvsNOR?src=hash">#CZEvsNOR</a> game, and the goal went to Jan Kovar of <a href="https://twitter.com/narodnitym">@narodnitym</a> <a href="https://t.co/MMYT3TFhZp">pic.twitter.com/MMYT3TFhZp</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/862716140237320192">11 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ОТ БОРТА

Канада — Франция — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: О’Райлли — 2 (бол., Маккиннон, Шайфли), 05:19 — 1:0. Дам-Малька — 1 (Реш, Рис), 09:00 — 1:1. Флери — 2 (С. Да Коста, Овитю), 21:37 — 1:2. О’Райлли — 2 (бол., Ли), 39:11 — 2:2. Власик — 1, 42:22 — 3:2. Вратари: Джонсон — Арди. Штраф: 33 — 10. Броски: 35 (10+15+10) — 24 (8+4+12). Судьи: Ержабек, Кубуш. 11 мая. Париж. AccorHotels Arena.

Хозяева парижской части турнира решили не останавливаться на одной сенсации вслед за финнами, едва не обыграли канадцев. После гола Стефана Да Коста французы почти целый период удерживали преимущество в счете, но, в конце концов дрогнули. Оставшись в меньшинстве, «синие» ждали броска от Криса Ли, а тот отпасовал Жиру.

Ну, а решающий гол опроверг потертую истину о том, что дома стены помогают. После неточного броска Марка-Эдуарда шайба ударилась об борт и рикошетом от задней части щита Арди закатилась в ворота. В концовке канадцы от греха подальше решили сыграть на удержание счета.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">ICYMI: Marc-Edouard Vlasic put <a href="https://twitter.com/HC_Men">@HC_Men</a> in the lead thanks to a loose puck off Hardy. <a href="https://twitter.com/hashtag/CANvsFRA?src=hash">#CANvsFRA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/AyApjmS8be">pic.twitter.com/AyApjmS8be</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/862769480933539840">11 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>