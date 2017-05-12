Скучные чехи и несостоявшаяся сенсация от французов

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
17:15 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29713485/
12 мая 2017, 0:49 | Спорт-Экспресс

Скучные чехи и несостоявшаяся сенсация от французов

«СЭ» рассказывает матчах чемпионат мира по хоккею-2017, состоявшихся в четверг.

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Группа А

ШВЕДСКИЙ СТОП ДЛЯ ХАРТЛИ

Швеция — Латвия — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ландескуг — 2 (Раск, Линдхольм), 09:13 — 1:0. Линдхольм — 3 (Раск), 56:42 — 2:0. Вратари: Лэк — Мерзликинс. Штраф: 16 — 6. Броски: 30 (9+12+9) — 19 (5+3+11). Судьи: Лемелин, Пихачек. 11 мая. Кельн. LANXESS arena.

Вряд ли шведы и в дурном сне могли представить, что перед началом четвертого тура они будут отставать от Латвии на пять очков. Да, скандинавы и прибалты играли с диаметрально противоположными по уровню соперниками, но «Тре Крунур» собирала звездный состав явно не для того, чтобы проигрывать России и США.

Шведы с первых минут приложили максимум усилий, чтобы прервать победную серию команды Боба Хартли: играли максимально жестко и эффективно. До поры латвийцев выручал Мерзликинс, но Ландескуг ухитрился пропихнуть шайбу ему в закрытый ближний угол.

На минимальном преимуществе скандинавы доехали до конца матча, а за три минуты до сирены Линдхольм здорово поймал отскок после удара Раска и удвоил счет. «Тре Крунур» победили, но вопросов к их игре остается предостаточно.

Группа B

ЯНДАЧ В РОЛИ ЛУЧЕСКУ

Чехия — Норвегия — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Коварж — 2 (Пастрняк, Ержабек), 61:25 — 1:0. Вратари: Францоуз — Хауген. Штраф: 8 — 2. Броски: 32 (12+18+8+2) — 10 (3+2+5+0). Судьи: Гуен, Штрикер. 11 мая. Париж. AccorHotels Arena.

Сборная Чехии в этой игре напомнила петербургский «Зенит». Очень много владения шайбой, подавляющее территориальное преимущество при почти полном отсутствии моментов. К середине второго периода соперники не создали ничего реально опасного ни у ворот Хаугена, ни во владениях Францоуза. В концовке основного времени чехи вроде бы начали создавать что-то острое, но самый реальный шанс забить упустил Олден. Норвежец выскочил на вратаря, но бросил точно в ловушку.

В формате «три на три» чешское мастерство все-таки дало результат — Ян Коварж запихал шайбу в ворота после прорыва Пастрняка.

ОТ БОРТА

Канада — Франция — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: О’Райлли — 2 (бол., Маккиннон, Шайфли), 05:19 — 1:0. Дам-Малька — 1 (Реш, Рис), 09:00 — 1:1. Флери — 2 (С. Да Коста, Овитю), 21:37 — 1:2. О’Райлли — 2 (бол., Ли), 39:11 — 2:2. Власик — 1, 42:22 — 3:2. Вратари: Джонсон — Арди. Штраф: 33 — 10. Броски: 35 (10+15+10) — 24 (8+4+12). Судьи: Ержабек, Кубуш. 11 мая. Париж. AccorHotels Arena.

Хозяева парижской части турнира решили не останавливаться на одной сенсации вслед за финнами, едва не обыграли канадцев. После гола Стефана Да Коста французы почти целый период удерживали преимущество в счете, но, в конце концов дрогнули. Оставшись в меньшинстве, «синие» ждали броска от Криса Ли, а тот отпасовал Жиру.

Ну, а решающий гол опроверг потертую истину о том, что дома стены помогают. После неточного броска Марка-Эдуарда шайба ударилась об борт и рикошетом от задней части щита Арди закатилась в ворота. В концовке канадцы от греха подальше решили сыграть на удержание счета.
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