Скучные чехи и несостоявшаяся сенсация от французов
«СЭ» рассказывает матчах чемпионат мира по хоккею-2017, состоявшихся в четверг.
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Группа А
ШВЕДСКИЙ СТОП ДЛЯ ХАРТЛИ
Швеция — Латвия — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ландескуг — 2 (Раск, Линдхольм), 09:13 — 1:0. Линдхольм — 3 (Раск), 56:42 — 2:0. Вратари: Лэк — Мерзликинс. Штраф: 16 — 6. Броски: 30 (9+12+9) — 19 (5+3+11). Судьи: Лемелин, Пихачек. 11 мая. Кельн. LANXESS arena.
Вряд ли шведы и в дурном сне могли представить, что перед началом четвертого тура они будут отставать от Латвии на пять очков. Да, скандинавы и прибалты играли с диаметрально противоположными по уровню соперниками, но «Тре Крунур» собирала звездный состав явно не для того, чтобы проигрывать России и США.
Шведы с первых минут приложили максимум усилий, чтобы прервать победную серию команды Боба Хартли: играли максимально жестко и эффективно. До поры латвийцев выручал Мерзликинс, но Ландескуг ухитрился пропихнуть шайбу ему в закрытый ближний угол.
На минимальном преимуществе скандинавы доехали до конца матча, а за три минуты до сирены Линдхольм здорово поймал отскок после удара Раска и удвоил счет. «Тре Крунур» победили, но вопросов к их игре остается предостаточно.
Группа B
ЯНДАЧ В РОЛИ ЛУЧЕСКУ
Чехия — Норвегия — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Коварж — 2 (Пастрняк, Ержабек), 61:25 — 1:0. Вратари: Францоуз — Хауген. Штраф: 8 — 2. Броски: 32 (12+18+8+2) — 10 (3+2+5+0). Судьи: Гуен, Штрикер. 11 мая. Париж. AccorHotels Arena.
Сборная Чехии в этой игре напомнила петербургский «Зенит». Очень много владения шайбой, подавляющее территориальное преимущество при почти полном отсутствии моментов. К середине второго периода соперники не создали ничего реально опасного ни у ворот Хаугена, ни во владениях Францоуза. В концовке основного времени чехи вроде бы начали создавать
В формате «три на три» чешское мастерство
ОТ БОРТА
Канада — Франция — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: О’Райлли — 2 (бол., Маккиннон, Шайфли), 05:19 — 1:0.
Хозяева парижской части турнира решили не останавливаться на одной сенсации вслед за финнами, едва не обыграли канадцев. После гола Стефана Да Коста французы почти целый период удерживали преимущество в счете, но, в конце концов дрогнули. Оставшись в меньшинстве, «синие» ждали броска от Криса Ли, а тот отпасовал Жиру.
Ну, а решающий гол опроверг потертую истину о том, что дома стены помогают. После неточного броска
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