Грёнборг: С Бекстрёмом свяжемся после пресс-конференции, он нужен Швеции
Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа над Латвией (2:0) на чемпионате мира по хоккею 2017 года и возможный приезд в команду нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Никласа Бекстрёма.
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«Мы понимали, что будет тяжёлый матч. Латвия — хорошая и дисциплинированная команда. Мы не могли использовать свои моменты долгое время. Был тяжёлый третий период. В то же время я доволен своей командой.
Не знаю, когда Лундквист приедет в сборную. Мы были сконцентрированы на игре, после
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Главные тренеры
|Рикард Гренборг
|Боб Хартли
Вратари
|Эдди Лэк
|Элвис Мерзликинс 57:04 (Э. Мерзликинс 57:15)
|1-й период
|05:08
|Юэль Эрикссон Эк
|Увис Балинскис
|06:53
|09:13
|Габриэль Ландескуг (В. Раск, Э. Линдхольм)
|19:17
|Маркус Крюгер
|2-й период
|20:46
|Антон Строльман
|Янис Спруктс
|30:47
|39:42
|Маркус Крюгер
|3-й период
|42:36
|Вильям Нюландер
|44:39
|Александр Эдлер
|45:03
|Элиас Линдхольм
|49:39
|Антон Строльман
|56:42
|Элиас Линдхольм (В. Раск)
|Янис Спруктс
|57:15
Статистика
|16
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|8
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Пихачек (Германия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол