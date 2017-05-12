Грёнборг: С Бекстрёмом свяжемся после пресс-конференции, он нужен Швеции

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«Мы понимали, что будет тяжёлый матч. Латвия — хорошая и дисциплинированная команда. Мы не могли использовать свои моменты долгое время. Был тяжёлый третий период. В то же время я доволен своей командой.