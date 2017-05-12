«Трудно было играть против шведов. Много сбросов, много катания. Мы начали игру хорошо, бились. То, что мы не сдались после первого гола — показатель. Немного мастерства нам не хватило. В третьем периоде много моментов было, чтобы сравнять и даже выиграть. Мы не бросали столько, сколько надо было. Нужно было брать игру на себя. Пытались играть красиво, но это не работает.

Россия — один из фаворитов, они ещё не проигрывали. Мы будем стараться, дадим бой. То, что Овечкин не приедет — плюс для Латвии. Он один из лучших игроков мира с сумасшедшим броском. Шайбы, пущенные им, неприятно блокировать как вратарям, так и полевым игрокам. Овечкин столько лет приезжал на чемпионаты мира, имеет право пропустить, — передаёт слова Даугавиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.