Линдхольм: У сборной Швеции было много удалений в игре с Латвией, но мы выстояли

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«Мы играли неплохо, но матч сложился непросто. Самое важное, что мы взяли три очка. Сегодня мы заработали слишком много удалений, над этим нам, конечно, нужно ещё работать. Тяжело было выстоять «три на пять», но команде это удалось и мы не пропустили. Тяжело, но ребята прекрасно сделали свою работу.

Сезон для «Каролины» сложился непросто, мы все немного разочарованы результатом. У нас молодая команда, и мы обязательно прибавим, — передаёт слова Линдхольма корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.