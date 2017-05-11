Линдхольм: У сборной Швеции было много удалений в игре с Латвией, но мы выстояли
Нападающий сборной Швеции Элиас Линдхольм прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа над Латвией (2:0) на чемпионате мира по хоккею 2017 года.
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«Мы играли неплохо, но матч сложился непросто. Самое важное, что мы взяли три очка. Сегодня мы заработали слишком много удалений, над этим нам, конечно, нужно ещё работать. Тяжело было выстоять «три на пять», но команде это удалось и мы не пропустили. Тяжело, но ребята прекрасно сделали свою работу.
Сезон для «Каролины» сложился непросто, мы все немного разочарованы результатом. У нас молодая команда, и мы обязательно прибавим, — передаёт слова Линдхольма корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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Главные тренеры
|Рикард Гренборг
|Боб Хартли
Вратари
|Эдди Лэк
|Элвис Мерзликинс 57:04 (Э. Мерзликинс 57:15)
|1-й период
|05:08
|Юэль Эрикссон Эк
|Увис Балинскис
|06:53
|09:13
|Габриэль Ландескуг (В. Раск, Э. Линдхольм)
|19:17
|Маркус Крюгер
|2-й период
|20:46
|Антон Строльман
|Янис Спруктс
|30:47
|39:42
|Маркус Крюгер
|3-й период
|42:36
|Вильям Нюландер
|44:39
|Александр Эдлер
|45:03
|Элиас Линдхольм
|49:39
|Антон Строльман
|56:42
|Элиас Линдхольм (В. Раск)
|Янис Спруктс
|57:15
Статистика
|16
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|8
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Пихачек (Германия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол