Линдхольм: У сборной Швеции было много удалений в игре с Латвией, но мы выстояли

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
17:15 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
17:15 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
21:15 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29713212/
11 мая 2017, 23:55 | Чемпионат.com

Линдхольм: У сборной Швеции было много удалений в игре с Латвией, но мы выстояли

Нападающий сборной Швеции Элиас Линдхольм прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа над Латвией (2:0) на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

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© РИА "Новости"

«Мы играли неплохо, но матч сложился непросто. Самое важное, что мы взяли три очка. Сегодня мы заработали слишком много удалений, над этим нам, конечно, нужно ещё работать. Тяжело было выстоять «три на пять», но команде это удалось и мы не пропустили. Тяжело, но ребята прекрасно сделали свою работу.

Сезон для «Каролины» сложился непросто, мы все немного разочарованы результатом. У нас молодая команда, и мы обязательно прибавим, — передаёт слова Линдхольма корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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11 Мая, 21:15 Зрители 8276 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Швеция 2:0
(1:0, 0:0, 1:0)
Латвия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Боб Хартли
Вратари
Эдди Лэк Элвис Мерзликинс 57:04 (Э. Мерзликинс 57:15)
1-й период
05:08 Юэль Эрикссон Эк
Увис Балинскис 06:53
09:13 Габриэль Ландескуг (В. Раск, Э. Линдхольм)
19:17 Маркус Крюгер
2-й период
20:46 Антон Строльман
Янис Спруктс 30:47
39:42 Маркус Крюгер
3-й период
42:36 Вильям Нюландер
44:39 Александр Эдлер
45:03 Элиас Линдхольм
49:39 Антон Строльман
56:42 Элиас Линдхольм (В. Раск)
Янис Спруктс 57:15
Статистика
16 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 8
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Даниэль Пихачек (Германия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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