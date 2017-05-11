Сборная Швеции победила команду Латвии на чемпионате мира по хоккею

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В составе сборной Швеции отличились Габриэль Ландескуг (10-я минута) и Элиас Линдхольм (57). Первый матч «на ноль» на турнире провел Эдди Лэк, отразивший все 30 бросков.

Сборная Швеции поднялась на четвертое место в группе А с семью очками. Команда Латвии сохранила второе место с девятью очками. В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, США, Германии, Словакии, Дании, Италии.

Следующий матч сборная Швеции проведет 12 мая против команды Италии. Сборная Латвии встретится с американцами 13 мая.