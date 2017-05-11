Сборная Канады по хоккею одержала волевую победу над французами в матче ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
17:15 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
21:15 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
21:15 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29713137/
11 мая 2017, 23:42 | ТАСС

Сборная Канады по хоккею одержала волевую победу над французами в матче ЧМ

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Канады обыграла команду Франции со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

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В составе канадцев шайбы забросили Райан О’Райлли (6-я минута), Клод Жиру (40) и Марк Власич (43). У французов отличились Оливье Дам-Малька (10) и Дамьен Флери (22).

Сборная Канады возглавляет турнирную таблицу группы B, одержав в четырех матчах четыре победы (12 очков). Французы с пятью баллами идут на шестой позиции. В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Чехии, Финляндии, Словении, Швейцарии, Норвегии и Белоруссии.

Следующий матч сборная Канады проведет 13 мая против команды Швейцарии, французы 12 мая встретятся с белорусами.
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11 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Канада 3:2
(1:1, 1:1, 1:0)
Франция
Главные тренеры
Джон Купер Дэйв Хендерсон
Вратари
Чед Джонсон Флориан Арди 58:32
1-й период
04:53
05:19 Райан О`Райлли (Н. Маккиннон, М. Шайфли)
Оливье Дам-Малька (А. Реш, Н. Рис) 09:00
2-й период
21:24 Крис Ли
Дамьен Флери (С. Да Коста, Й. Овитю) 21:37
Антуан Руссель 23:56
28:46 Кэлвин Де Хаан
36:04 Марк Шайфли
Пьер-Эдуард Белльмар 36:04
Оливье Дам-Малька 38:27
39:11 Клод Жиру (К. Ли)
3-й период
42:22 Марк-Эдуард Власик
43:52 Джефф Скиннер
43:52 Джефф Скиннер
Оливье Дам-Малька 43:52
54:11 Марк Шайфли
Статистика
33 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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