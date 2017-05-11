Сборная Канады по хоккею одержала волевую победу над французами в матче ЧМ
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Канады обыграла команду Франции со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
В составе канадцев шайбы забросили Райан О’Райлли (6-я минута), Клод Жиру (40) и Марк Власич (43). У французов отличились Оливье
Сборная Канады возглавляет турнирную таблицу группы B, одержав в четырех матчах четыре победы (12 очков). Французы с пятью баллами идут на шестой позиции. В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Чехии, Финляндии, Словении, Швейцарии, Норвегии и Белоруссии.
Следующий матч сборная Канады проведет 13 мая против команды Швейцарии, французы 12 мая встретятся с белорусами.
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Главные тренеры
|Джон Купер
|Дэйв Хендерсон
Вратари
|Чед Джонсон
|Флориан Арди 58:32
|1-й период
|04:53
|05:19
|Райан О`Райлли (Н. Маккиннон, М. Шайфли)
|Оливье Дам-Малька (А. Реш, Н. Рис)
|09:00
|2-й период
|21:24
|Крис Ли
|Дамьен Флери (С. Да Коста, Й. Овитю)
|21:37
|Антуан Руссель
|23:56
|28:46
|Кэлвин Де Хаан
|36:04
|Марк Шайфли
|Пьер-Эдуард Белльмар
|36:04
|Оливье Дам-Малька
|38:27
|39:11
|Клод Жиру (К. Ли)
|3-й период
|42:22
|Марк-Эдуард Власик
|43:52
|Джефф Скиннер
|43:52
|Джефф Скиннер
|Оливье Дам-Малька
|43:52
|54:11
|Марк Шайфли
Статистика
|33
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол