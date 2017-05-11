Глава ФХРБ: Если события на ЧМ пойдут по худшему сценарию, подам в отставку
Глава Федерации хоккея Республики Беларусь Игорь Рачковский прокомментировал выступление сборной на чемпионате мира по хоккею 2017 года.
«Каким хотел бы видеть понедельник? Это очевидно: чтобы наша сборная наконец стала показывать хоккей, на который она способна. Всё же впереди ждут действительно посильные соперники.
Всё, что для этого нужно со стороны команды, уверен, будет сделано. Но хотелось бы получить
А если и это не поможет? Давайте без подобных «если». Но, раз уж настаиваете, можем сейчас вернуться к вопросу, переживаю ли я за сохранение поста председателя ФХРБ. Так вот, если события пойдут по наихудшему сценарию, всё разрешится само собой — подам в отставку. Это уже будет вопрос чести. Управленческой или офицерской — как угодно, — цитирует Рачковского «Прессбол».
Беларусь провела на ЧМ-2017 четыре матча и не смогла набрать ни одного очка.
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