Глава ФХРБ: Если события на ЧМ пойдут по худшему сценарию, подам в отставку

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
17:15 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
21:15 3-й период Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
21:15 3-й период Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29712931/
11 мая 2017, 23:03 | Чемпионат.com

Глава ФХРБ: Если события на ЧМ пойдут по худшему сценарию, подам в отставку

Глава Федерации хоккея Республики Беларусь Игорь Рачковский прокомментировал выступление сборной на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

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© AFP 2017

«Каким хотел бы видеть понедельник? Это очевидно: чтобы наша сборная наконец стала показывать хоккей, на который она способна. Всё же впереди ждут действительно посильные соперники.

Всё, что для этого нужно со стороны команды, уверен, будет сделано. Но хотелось бы получить какой-нибудь импульс доброй энергии от болельщиков. Поверьте, это ребятам сейчас действительно нужно. Возможно, именно этого им и недостает — порции драйва от «шестого игрока». Уж не знаю, как это лучше реализовать, но что-то нужно придумать. Эдакий флешмоб в соцсетях или что-то иное в подобном роде. Времени поругать будет достаточно и после. А вот поддержать нужно сейчас.

А если и это не поможет? Давайте без подобных «если». Но, раз уж настаиваете, можем сейчас вернуться к вопросу, переживаю ли я за сохранение поста председателя ФХРБ. Так вот, если события пойдут по наихудшему сценарию, всё разрешится само собой — подам в отставку. Это уже будет вопрос чести. Управленческой или офицерской — как угодно, — цитирует Рачковского «Прессбол».

Беларусь провела на ЧМ-2017 четыре матча и не смогла набрать ни одного очка.
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