Макдэвид не сыграет за сборную Канады на ЧМ-2017
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не сыграет на чемпионате мира по хоккею-2017 в составе сборной Канады, сообщает TSN.
Напомним, что «Ойлерз» проиграл «Анахайму» со счетом 3−4 в серии во втором раунде
Макдэвид является обладателем золотой медали чемпионата мира-2016. В этом сезоне 20-летний хоккеист провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 100 (30+70) очков, а также записал на свой счет 9 (5+4) очков в 13 встречах
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