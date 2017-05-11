Макдэвид не сыграет за сборную Канады на ЧМ-2017

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Напомним, что «Ойлерз» проиграл «Анахайму» со счетом 3−4 в серии во втором раунде плей-офф НХЛ и выбыли из розыгрыша турнира.