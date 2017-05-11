Нападающий «Вашингтона» Юханссон не поедет на ЧМ-2017 из-за травмы

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«Я хотел поехать на чемпионат мира, но у меня сломан палец, и может понадобиться операция», — цитирует Юханссона Aftonbladet.