Нападающий «Вашингтона» Юханссон не поедет на ЧМ-2017 из-за травмы
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон не сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира по хоккею 2017 года.
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«Я хотел поехать на чемпионат мира, но у меня сломан палец, и может понадобиться операция», — цитирует Юханссона Aftonbladet.
26-летний форвард в прошедшем регулярном чемпионате провёл 82 матча, в которых набрал 58 (24+34) очков. В 13 играх
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