Крикунов: Хоккеистам сборной России было тяжело настроиться на матч ЧМ с Данией

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Сборная России одержала четвертую победу на чемпионате мира по хоккею, обыграв команду Дании со счетом 3:0. До 35-й минуты на табло сохранялись нули.

«Ребята настраивались на победу, но не старались максимально. Играли легко, свободно, пытались разыгрывать шайбу. Моменты создавали, но не забивали. Когда игрок немного не собран, когда нет такой мотивации на Данию, то получается так. Это и понятно. Дания — не тот соперник, на который нужен максимальный настрой, поэтому его не было. Но потом забили три гола, продолжили ровно играть», — сказал Крикунов по телефону.