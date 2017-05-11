Крикунов: Хоккеистам сборной России было тяжело настроиться на матч ЧМ с Данией
Хоккеистам сборной России не хватало настроя и мотивации в матче чемпионата мира с датчанами, заявил агентству «Р-Спорт» бывший главный тренер национальной команды Владимир Крикунов.
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Сборная России одержала четвертую победу на чемпионате мира по хоккею, обыграв команду Дании со счетом 3:0. До 35-й минуты на табло сохранялись нули.
«Ребята настраивались на победу, но не старались максимально. Играли легко, свободно, пытались разыгрывать шайбу. Моменты создавали, но не забивали. Когда игрок немного не собран, когда нет такой мотивации на Данию, то получается так. Это и понятно. Дания — не тот соперник, на который нужен максимальный настрой, поэтому его не было. Но потом забили три гола, продолжили ровно играть», — сказал Крикунов по телефону.
«В таких матчах тяжело настраивать ребят. Когда я был главным тренером, то на небольших турнирах иногда говорил ребятам: “Вы играете пока у вас шайба, как потеряете — тут же меняйтесь”. Когда
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