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ВРАТАРЬ

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 7,0.

В первом периоде у Василевского было мало работы, но после перерыва датчане заставили его потрудиться по полной программе. Сухая победа сборной России — целиком и полностью заслуга Андрея.

ЗАЩИТНИКИ

Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 7,0.

Снова были надежны в обороне, а Киселевич еще и записал на свой счет победный гол. В конце первого периода Богдан пристрелялся по датским воротам, а во второй двадцатиминутке открыл счет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Пас Панарина (10-й на ЧМ-2017, кстати) идеально выводит на бросок Киселевича, а Богдан идеально исполняет, это 1:0! <a href="https://t.co/D6hZz4dqH5">pic.twitter.com/D6hZz4dqH5</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/862691913194983424">11 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 6,0.

Белов привычно стал самым бросающим защитником сборной, но забить опять не сумел.

Иван ПРОВОРОВ — Андрей МИРОНОВ — 6,0.

В этот раз мало подключались к атакам, были полностью сосредоточены на обороне. Периодически с игроками этой пары выходили другие защитники — Миронов играл с Гавриковым, а Проворов с Антипиным.

Артем ЗУБ — 6,0.

Отметился шикарным сольным проходом к воротам Серенсена, но забить, увы, не смог.

НАПАДАЮЩИЕ

Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Александр БАРАБАНОВ — 6,5.

Телегин и Андронов здорово вели силовую борьбу. Барабанов заработал первое большинство для россиян — на нем сфолил М. Лауридсен. Ближе к концу второго периода Александра в этом звене заменил Сергей Плотников и очень быстро забил гол с передачи Андронова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Плотников! Идеальная игра на пятаке, настоящее искусство! 2:0 - это красиво? <a href="https://t.co/F3wzJYcare">pic.twitter.com/F3wzJYcare</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/862692353114595328">11 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Артемий ПАНАРИН — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 6,5.

Были привычно активны, создали несколько неплохих моментов в первом и втором периоде, но забить смогли только после перестановок. Панарин ушел в звено к Наместникову, а Гусев вернулся к товарищам по СКА. И отличился с передачи Шипачева.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">А вот так Гусев делает 3:0 - добивай, как Никита! <a href="https://t.co/bdEIiibBM4">pic.twitter.com/bdEIiibBM4</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/862692766526181376">11 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Никита ГУСЕВ — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 6,5.

После рокировки Гусев — Панарин заиграли гораздо опаснее. Артемий отдал классный голевой пас Киселевичу. В третьем периоде Кучеров и Панарин выдали космическую комбинацию, но забить не смогли.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Химия Панарина ? и ⚡Кучерова⚡ = ??? <a href="https://t.co/bjnLdRR2BD">pic.twitter.com/bjnLdRR2BD</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/862702576671883264">11 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Владимир ТКАЧЕВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 6,0.