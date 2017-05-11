7,0 — Василевскому за первый «сухарь»
«СЭ» разбирает по персоналиям сухую победу россиян над датчанами на чемпионате мира по хоккею-2017.
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ВРАТАРЬ
Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 7,0.
В первом периоде у Василевского было мало работы, но после перерыва датчане заставили его потрудиться по полной программе. Сухая победа сборной России — целиком и полностью заслуга Андрея.
ЗАЩИТНИКИ
Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 7,0.
Снова были надежны в обороне, а Киселевич еще и записал на свой счет победный гол. В конце первого периода Богдан пристрелялся по датским воротам, а во второй двадцатиминутке открыл счет.
Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 6,0.
Белов привычно стал самым бросающим защитником сборной, но забить опять не сумел.
Иван ПРОВОРОВ — Андрей МИРОНОВ — 6,0.
В этот раз мало подключались к атакам, были полностью сосредоточены на обороне. Периодически с игроками этой пары выходили другие защитники — Миронов играл с Гавриковым, а Проворов с Антипиным.
Артем ЗУБ — 6,0.
Отметился шикарным сольным проходом к воротам Серенсена, но забить, увы, не смог.
НАПАДАЮЩИЕ
Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Александр БАРАБАНОВ — 6,5.
Телегин и Андронов здорово вели силовую борьбу. Барабанов заработал первое большинство для россиян — на нем сфолил М. Лауридсен. Ближе к концу второго периода Александра в этом звене заменил Сергей Плотников и очень быстро забил гол с передачи Андронова.
Артемий ПАНАРИН — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 6,5.
Были привычно активны, создали несколько неплохих моментов в первом и втором периоде, но забить смогли только после перестановок. Панарин ушел в звено к Наместникову, а Гусев вернулся к товарищам по СКА. И отличился с передачи Шипачева.
Никита ГУСЕВ — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 6,5.
После рокировки Гусев — Панарин заиграли гораздо опаснее. Артемий отдал классный голевой пас Киселевичу. В третьем периоде Кучеров и Панарин выдали космическую комбинацию, но забить не смогли.
Владимир ТКАЧЕВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 6,0.
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|Олег Знарок
|Янне Карлссон
|Андрей Василевский
|Джордж Серенсен
|2-й период
|Маркус Лауридсен
|27:21
|35:36
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:54
|Сергей Плотников (С. Андронов, И. Телегин)
|36:46
|Никита Гусев (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|3-й период
|Оливер Лауридсен
|52:01
|54:36
|Владислав Гавриков
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол