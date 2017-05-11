Василевский: В матче с Данией я не был в лучшей форме — допустил пару отскоков
Вратарь сборной России Андрей Василевский прокомментировал победу над Данией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:0).
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«Сказались ли два выходных? Возможно. Я и сам не чувствовал себя в лучшей форме — пару отскоков ненужных допустил. Но парни забили важные голы — три за минуту, показали класс и дальше строго играли в обороне, довели дело до победы.
В этом и состоит командная игра —
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Главные тренеры
|Олег Знарок
|Янне Карлссон
Вратари
|Андрей Василевский
|Джордж Серенсен
|2-й период
|Маркус Лауридсен
|27:21
|35:36
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:54
|Сергей Плотников (С. Андронов, И. Телегин)
|36:46
|Никита Гусев (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|3-й период
|Оливер Лауридсен
|52:01
|54:36
|Владислав Гавриков
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол