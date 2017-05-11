К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сказались ли два выходных? Возможно. Я и сам не чувствовал себя в лучшей форме — пару отскоков ненужных допустил. Но парни забили важные голы — три за минуту, показали класс и дальше строго играли в обороне, довели дело до победы.