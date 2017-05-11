Дадонов так и не раскололся
Удивленный Сергей Плотников, скрытный Евгений Дадонов и нарядный Алексей Анисимов — в послематчевом репортаже.
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Видимо, что-то случилось...
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Алексей ШЕВЧЕНКО из Кельна
Наши проводят раскатку не на арене, а на
Мы все ждали, когда же объявят о новобранцах, но новость пришла после третьего периода. Едут Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Кто будет третьим — неизвестно.
— Я от вас эту новость узнал, — честно признался Сергей Плотников. — Буду играть с Кузнецовым? Да вы же видите, что у нас все стало меняться. Все тройки перемешались.
Мы поговорили об игре. Я его поздравил не только с тем, что он забил, но и с тем, что он опять сломал очередного соперника. Считаю, что для Сергея нужно ввести этот важный статистический показатель. Он будет лидером.
— Даже не понял, чего соперник упал, — пожал плечами Плотников. — Я вообще ему ничего не делал.
Эх, сколько я слышал таких ответов. Ничего не делал, а соперник упал и не смог подняться.
— Но вы вратаря обвели, — восхитился я техникой Плотникова.
— Мастерство не пропьешь, — напомнил хоккеист.
И речь не про алкоголь, а про время пребывания в НХЛ.
Видимо, нельзя будет рассчитывать на Сергея Мозякина. Игру со Словакией он тоже пропустит, так как ему дали некий тест, а на шестом отрезке давление вдруг резко упало. Мы, конечно, не знаем, что за тесты у Знарка, но зато сразу понятно — сотрясение. Или подозрение на сотрясение. Вряд ли мы увидим Сергея на турнире. С этим лучше не рисковать.
Наши хоккеисты после игры были не слишком довольны.
— Эта пауза в два дня нас выбила, — расстраивается Евгений Дадонов. — Вратарь? Да я даже не знаю, кто у них вратарь. Забивать надо было.
Оглядевшись, я не увидел конкурентов и приблизился к Евгению.
— В какой клуб уходите?
— Да я не знаю, — Дадонов готовился к этому вопросу.
— Быстро говорите, пока никого нет.
— Ну не знаю я, — уверен, что если был бы ответ, то Евгений признался бы.
Рядом Панарин отвечает односложно, словно надоело ему говорить и шутить, а Никита Кучеров наоборот раскрылся.
Первый период игры я пропустил — ждал
— Какие новости? — крикнул я.
— Были в Париже, купили игрока, — откликнулся Кречин. — Но фамилию не скажу.
Скажет ли она
Приехал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. Опечалился, увидев меня.
— Я же тут официальное лицо, — напомнил он. — Так что интервью, наверное, давать не стоит.
— Красивая рубашка у вас, — вздохнул я.
— Рубашка и правда красивая, — согласился довольный Анисимов.
Поговорили, но правила не нарушили.
Днем в
— Но если бы я встретился с Сергеем Светловым, то объяснил бы ему ситуацию, — сказал он. — Я его не подсиживал, я перед ним честен.
13 мая в Кельн приедут ребята из НХЛ. Интересно, остались ли в отеле места для них. Наша делегация стала гигантской.
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|Олег Знарок
|Янне Карлссон
|Андрей Василевский
|Джордж Серенсен
|2-й период
|Маркус Лауридсен
|27:21
|35:36
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:54
|Сергей Плотников (С. Андронов, И. Телегин)
|36:46
|Никита Гусев (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|3-й период
|Оливер Лауридсен
|52:01
|54:36
|Владислав Гавриков
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол