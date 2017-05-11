Дадонов так и не раскололся

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Алексей ШЕВЧЕНКО из Кельна

Наши проводят раскатку не на арене, а на каком-то тайном льду, где тренируются ребята, не имеющие аккредитации. На главной арене разминались перед встречей со Швецией лидеры нашей группы — команда Латвии. У них на лице не было никакой тревоги.

Мы все ждали, когда же объявят о новобранцах, но новость пришла после третьего периода. Едут Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Кто будет третьим — неизвестно.

— Я от вас эту новость узнал, — честно признался Сергей Плотников. — Буду играть с Кузнецовым? Да вы же видите, что у нас все стало меняться. Все тройки перемешались.

Мы поговорили об игре. Я его поздравил не только с тем, что он забил, но и с тем, что он опять сломал очередного соперника. Считаю, что для Сергея нужно ввести этот важный статистический показатель. Он будет лидером.

— Даже не понял, чего соперник упал, — пожал плечами Плотников. — Я вообще ему ничего не делал.

Эх, сколько я слышал таких ответов. Ничего не делал, а соперник упал и не смог подняться.

— Но вы вратаря обвели, — восхитился я техникой Плотникова.

— Мастерство не пропьешь, — напомнил хоккеист.

И речь не про алкоголь, а про время пребывания в НХЛ.

Видимо, нельзя будет рассчитывать на Сергея Мозякина. Игру со Словакией он тоже пропустит, так как ему дали некий тест, а на шестом отрезке давление вдруг резко упало. Мы, конечно, не знаем, что за тесты у Знарка, но зато сразу понятно — сотрясение. Или подозрение на сотрясение. Вряд ли мы увидим Сергея на турнире. С этим лучше не рисковать.

Наши хоккеисты после игры были не слишком довольны.

— Эта пауза в два дня нас выбила, — расстраивается Евгений Дадонов. — Вратарь? Да я даже не знаю, кто у них вратарь. Забивать надо было.

Оглядевшись, я не увидел конкурентов и приблизился к Евгению.

— В какой клуб уходите?

— Да я не знаю, — Дадонов готовился к этому вопросу.

— Быстро говорите, пока никого нет.

— Ну не знаю я, — уверен, что если был бы ответ, то Евгений признался бы.

Рядом Панарин отвечает односложно, словно надоело ему говорить и шутить, а Никита Кучеров наоборот раскрылся.

Первый период игры я пропустил — ждал все-таки тех, кто придет на арену. Знаменитостей не хватало. И был вознагражден за усердие. Мимо меня в аккредитационный центр пробежали Владимир Кречин и Майк Кинэн.

— Какие новости? — крикнул я.

— Были в Париже, купили игрока, — откликнулся Кречин. — Но фамилию не скажу.

Скажет ли она что-то нам? Если это, конечно, не Парэйко.

Приехал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. Опечалился, увидев меня.

— Я же тут официальное лицо, — напомнил он. — Так что интервью, наверное, давать не стоит.

— Красивая рубашка у вас, — вздохнул я.

— Рубашка и правда красивая, — согласился довольный Анисимов.

Поговорили, но правила не нарушили.

Днем в пресс-центре пришел Артис Аболс из сборной Латвии и, хотя обещал всего десять минут, просидел час. Вспомнил много всего интересного. Но про «Ладу» говорить категорически не хотел.

— Но если бы я встретился с Сергеем Светловым, то объяснил бы ему ситуацию, — сказал он. — Я его не подсиживал, я перед ним честен.

13 мая в Кельн приедут ребята из НХЛ. Интересно, остались ли в отеле места для них. Наша делегация стала гигантской.