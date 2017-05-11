Дадонов так и не раскололся

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
17:15 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
21:15 2-й период Канада 1
Франция 2
тв
Группа A
21:15 2-й период Швеция 1
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29712466/
11 мая 2017, 22:09 | Спорт-Экспресс

Дадонов так и не раскололся

Удивленный Сергей Плотников, скрытный Евгений Дадонов и нарядный Алексей Анисимов — в послематчевом репортаже.

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Видимо, что-то случилось...

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Алексей ШЕВЧЕНКО из Кельна

Наши проводят раскатку не на арене, а на каком-то тайном льду, где тренируются ребята, не имеющие аккредитации. На главной арене разминались перед встречей со Швецией лидеры нашей группы — команда Латвии. У них на лице не было никакой тревоги.

Мы все ждали, когда же объявят о новобранцах, но новость пришла после третьего периода. Едут Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Кто будет третьим — неизвестно.

— Я от вас эту новость узнал, — честно признался Сергей Плотников. — Буду играть с Кузнецовым? Да вы же видите, что у нас все стало меняться. Все тройки перемешались.

Мы поговорили об игре. Я его поздравил не только с тем, что он забил, но и с тем, что он опять сломал очередного соперника. Считаю, что для Сергея нужно ввести этот важный статистический показатель. Он будет лидером.

— Даже не понял, чего соперник упал, — пожал плечами Плотников. — Я вообще ему ничего не делал.

Эх, сколько я слышал таких ответов. Ничего не делал, а соперник упал и не смог подняться.

— Но вы вратаря обвели, — восхитился я техникой Плотникова.

— Мастерство не пропьешь, — напомнил хоккеист.

И речь не про алкоголь, а про время пребывания в НХЛ.

Видимо, нельзя будет рассчитывать на Сергея Мозякина. Игру со Словакией он тоже пропустит, так как ему дали некий тест, а на шестом отрезке давление вдруг резко упало. Мы, конечно, не знаем, что за тесты у Знарка, но зато сразу понятно — сотрясение. Или подозрение на сотрясение. Вряд ли мы увидим Сергея на турнире. С этим лучше не рисковать.

Наши хоккеисты после игры были не слишком довольны.

— Эта пауза в два дня нас выбила, — расстраивается Евгений Дадонов. — Вратарь? Да я даже не знаю, кто у них вратарь. Забивать надо было.

Оглядевшись, я не увидел конкурентов и приблизился к Евгению.

— В какой клуб уходите?

— Да я не знаю, — Дадонов готовился к этому вопросу.

— Быстро говорите, пока никого нет.

— Ну не знаю я, — уверен, что если был бы ответ, то Евгений признался бы.

Рядом Панарин отвечает односложно, словно надоело ему говорить и шутить, а Никита Кучеров наоборот раскрылся.

Первый период игры я пропустил — ждал все-таки тех, кто придет на арену. Знаменитостей не хватало. И был вознагражден за усердие. Мимо меня в аккредитационный центр пробежали Владимир Кречин и Майк Кинэн.

— Какие новости? — крикнул я.

— Были в Париже, купили игрока, — откликнулся Кречин. — Но фамилию не скажу.

Скажет ли она что-то нам? Если это, конечно, не Парэйко.

Приехал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. Опечалился, увидев меня.

— Я же тут официальное лицо, — напомнил он. — Так что интервью, наверное, давать не стоит.

— Красивая рубашка у вас, — вздохнул я.

— Рубашка и правда красивая, — согласился довольный Анисимов.

Поговорили, но правила не нарушили.

Днем в пресс-центре пришел Артис Аболс из сборной Латвии и, хотя обещал всего десять минут, просидел час. Вспомнил много всего интересного. Но про «Ладу» говорить категорически не хотел.

— Но если бы я встретился с Сергеем Светловым, то объяснил бы ему ситуацию, — сказал он. — Я его не подсиживал, я перед ним честен.

13 мая в Кельн приедут ребята из НХЛ. Интересно, остались ли в отеле места для них. Наша делегация стала гигантской.
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11 Мая, 17:15 Зрители 6932 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Россия 3:0
(0:0, 3:0, 0:0)
Дания
Главные тренеры
Олег Знарок Янне Карлссон
Вратари
Андрей Василевский Джордж Серенсен
2-й период
Маркус Лауридсен 27:21
35:36 Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
35:54 Сергей Плотников (С. Андронов, И. Телегин)
36:46 Никита Гусев (В. Шипачев, Е. Дадонов)
3-й период
Оливер Лауридсен 52:01
54:36 Владислав Гавриков
Статистика
2 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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