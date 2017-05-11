Игроки «Рейнджерс» Шей и Хейз сыграют за сборную США на ЧМ-2017
Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брэди Шей и нападающий Кевин Хейз сыграют за сборную США на чемпионате мира по хоккею 2017 года.
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Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.
23-летний Шей провёл в регулярном чемпионате 80 матчей, набрав 39 (5+34) очков. В 12 играх
25-летний Хейз в 76 встречах «регулярки» отметился 49 (17+32) очками, в 12 матчах
Американцы идут на втором месте в группе А, после четырёх матчей набрав девять очков.
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