Лундквист: Решение НХЛ по Олимпиаде повлияло на моё решение приехать на ЧМ-2017
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал решение сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира по хоккею 2017 года.
Его команда проиграла «Оттава Сенаторз» во втором раунде
«Есть несколько причин. Мой брат Джоэль — капитан сборной на ЧМ, а я не играл с ним вместе 12 лет. Кроме того, повлиял тот факт, что НХЛ отказалась от Олимпиады. Я рассматриваю ЧМ как возможность сыграть за мою страну ещё раз и сделать это со своим братом. Я собираюсь поехать туда и сильно провести конец сезона, и потом проанализировать его.
У меня ещё есть силы. Я надеялся, что буду играть в
Последние два дня я думал, что мог сделать иначе, где мог быть лучше. Вероятно, я не смогу найти ответы в ближайшие недели, но потом продолжу размышлять над этим, — приводятся слова Лундквиста на официальном сайте клуба.
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