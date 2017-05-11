Крис Ли стал вторым в истории игроком, попавшим в состав сборной Канады на ЧМ из КХЛ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионат мира по хоккею проходит в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. В четверг канадцы сыграют против команды Франции, Ли включен в состав на игру. Начало встречи — в 21:15 мск. В среду Ли сообщил агентству «Р-Спорт», что матч против французов станет для него дебютным на турнире.

Ранее единственным игроком из КХЛ, выступавшим за сборную Канады на чемпионатах мира, был защитник Джоэл Квятковски. Отыграв сезон-2008/09 в череповецкой «Северстали», Квятковски был приглашен на чемпионат мира 2009 года, где провел пять матчей и стал обладателем серебряной медали.

До создания КХЛ в 2008 году дважды канадские игроки приглашались на чемпионат мира из клубов Суперлиги: Дэни Хитли («Ак Барс») в 2005 году и Марк Джордано («Динамо», Москва) в 2008 году.