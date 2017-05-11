Ворачек: Чехи не смогли создать много моментов, надо отдать должное Норвегии

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«Это хоккей, ожидаемо, что иногда такие матчи случаются. Соперник придерживался своей игры на протяжении 60 минут. Эта не было красиво, но сработало. Мы добились победы и завоевали два очка и уже должны настраиваться на следующий матч.

У нас были моменты, но не так много, как раньше. Мы не смогли ничего создать, выводя шайбу на пятак из углов или при атаках сходу. Надо отдать сопернику должное за это, — приводятся слова Ворачека на официальном сайте турнира.