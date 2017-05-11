Ворачек: Чехи не смогли создать много моментов, надо отдать должное Норвегии
Нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек прокомментировал победу над командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (1:0 ОТ).
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«Это хоккей, ожидаемо, что иногда такие матчи случаются. Соперник придерживался своей игры на протяжении 60 минут. Эта не было красиво, но сработало. Мы добились победы и завоевали два очка и уже должны настраиваться на следующий матч.
У нас были моменты, но не так много, как раньше. Мы не смогли ничего создать, выводя шайбу на пятак из углов или при атаках сходу. Надо отдать сопернику должное за это, — приводятся слова Ворачека на официальном сайте турнира.
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|11 Мая, 17:15
|Зрители 6381
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Йозеф Яндач
|Петтер Торесен
Вратари
|Павел Францоуз
|Ларс Хауген
|1-й период
|Александр Бонсаксен
|08:09
|Кристиан Форсберг
|10:02
|17:10
|Радко Гудас
|2-й период
|26:03
|Якуб Ворачек
|27:39
|3-й период
|43:43
|Робин Ганзл
|Овертайм
|61:25
|Ян Коварж (Д. Пастрняк, Я. Ержабек)
Статистика
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол