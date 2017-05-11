Хоккеист Соботка приедет на ЧМ в пятницу и сыграет против сборной Франции

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Сборная Чехии в четверг со счетом 1:0 в овертайме обыграла команду Норвегии в своем четвертом матче чемпионата мира, проходящего в Париже и Кельне. В среду стало известно, что форвард клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Соботка присоединится к сборной Чехии.

«Мы счастливы двум очкам, добытым в столь сложной игре против серьезного соперника. Мы здорово играли в меньшинстве, а в большинстве у нас было только две попытки. Возможно, в этом причина, что мы три периода не могли забить. Соботка приедет в пятницу, в воскресенье он выйдет на матч с французами», — сказал Яндач журналистам.