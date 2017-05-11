Карлссон: Три шайбы за 70 секунд стали ударом для Дании в матче с Россией на ЧМ

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Встреча завершилась победой россиян со счётом 3:0.

«Поздравляю сборную России с тремя очками. Должен сказать, что нам нужно было играть в свой хоккей все 60 минут. Три пропущенные шайбы за 70 секунд стали ударом для нашей команды. Но если убрать этот период, то мы провели очень хороший матч», — передаёт слова Карлссона корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.