Францоуз: Только кажется, что сыграть «на ноль» в матче с норвежцами на ЧМ было легко
ПАРИЖ, 11 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Сыграть «на ноль» в матче чемпионата мира по хоккею против сборной Норвегии было совсем не просто, несмотря на то, что соперник нанес лишь десять бросков в створ, заявил голкипер команды Чехии Павел Францоуз.
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Сборная Чехии в четверг со счетом 1:0 в овертайме обыграла команду Норвегии в матче чемпионата мира, проходящего с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. Францоуз отразил все 10 бросков по своим воротам и впервые в карьере сыграл «на ноль» в матче чемпионата мира.
«Великолепное чувство после игры “на ноль”, я впервые сыграл “на ноль” на чемпионатах мира, и это особенное чувство, конечно. Нужно поблагодарить всю команду, ребята много бросков заблокировали в меньшинстве. Только кажется, что легко не пропустить, когда по твоим воротам сделали десять бросков, но на самом деле это тяжело, когда ты стоишь без работы, а потом внезапно получаешь выход “два в одного” или большинство. Но норвежцы хотя бы бросили больше, чем белорусы в прошлой игре», — сказал Францоуз журналистам.
После этой победы сборная Чехии набрала 7 очков после четырех матчей и вышла на третье место в таблице группы В. Норвежцы также с 7 очками занимают четвертую строчку.
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|11 Мая, 17:15
|Зрители 6381
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
|Йозеф Яндач
|Петтер Торесен
|Павел Францоуз
|Ларс Хауген
|1-й период
|Александр Бонсаксен
|08:09
|Кристиан Форсберг
|10:02
|17:10
|Радко Гудас
|2-й период
|26:03
|Якуб Ворачек
|27:39
|3-й период
|43:43
|Робин Ганзл
|Овертайм
|61:25
|Ян Коварж (Д. Пастрняк, Я. Ержабек)
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол