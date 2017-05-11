Францоуз: Только кажется, что сыграть «на ноль» в матче с норвежцами на ЧМ было легко

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Сборная Чехии в четверг со счетом 1:0 в овертайме обыграла команду Норвегии в матче чемпионата мира, проходящего с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. Францоуз отразил все 10 бросков по своим воротам и впервые в карьере сыграл «на ноль» в матче чемпионата мира.

«Великолепное чувство после игры “на ноль”, я впервые сыграл “на ноль” на чемпионатах мира, и это особенное чувство, конечно. Нужно поблагодарить всю команду, ребята много бросков заблокировали в меньшинстве. Только кажется, что легко не пропустить, когда по твоим воротам сделали десять бросков, но на самом деле это тяжело, когда ты стоишь без работы, а потом внезапно получаешь выход “два в одного” или большинство. Но норвежцы хотя бы бросили больше, чем белорусы в прошлой игре», — сказал Францоуз журналистам.

После этой победы сборная Чехии набрала 7 очков после четырех матчей и вышла на третье место в таблице группы В. Норвежцы также с 7 очками занимают четвертую строчку.