Хоккеисты Кузнецов и Орлов прибудут в расположение сборной России 13 мая
КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов и защитник команды Дмитрий Орлов присоединятся к сборной России для выступления на чемпионате мира 13 мая. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Олег Знарок.
«Вашингтон» завершил выступления в Кубке Стэнли, проиграв в серии ¼ финала «Питтсбургу» со счетом 3−4. В четверг стало известно, что они получили вызов в национальную команду.
«Они приедут 13 мая», — сказал Знарок.
Чемпионат мира в Кельне и Париже станет пятым для Кузнецова. Форвард является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) и бронзовым призером мирового первенства в Москве прошлого года. Для Орлова турнир станет в карьере третьим — ранее он становился чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером турнира прошлого года.
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