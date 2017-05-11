Хоккеисты Кузнецов и Орлов прибудут в расположение сборной России 13 мая

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«Вашингтон» завершил выступления в Кубке Стэнли, проиграв в серии ¼ финала «Питтсбургу» со счетом 3−4. В четверг стало известно, что они получили вызов в национальную команду.

«Они приедут 13 мая», — сказал Знарок.

Чемпионат мира в Кельне и Париже станет пятым для Кузнецова. Форвард является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) и бронзовым призером мирового первенства в Москве прошлого года. Для Орлова турнир станет в карьере третьим — ранее он становился чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером турнира прошлого года.