Сергей Плотников: Получилось обвести вратаря? Мастерство не пропьешь
Нападающий сборной России Сергей Плотников после победы над командой Дании (3:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что на его команде сказались два дня перерыва между матчами, передают из Кельна спецкоры «СЭ» Юрий ГОЛЫШАК и Алексей ШЕВЧЕНКО.
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Видимо, что-то случилось...
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Отметим, что Плотников забросил одну из шайб в ворота соперников.
— Почему сегодня команде игра далась тяжелее, чем с Италией?
— Наверное, чуть расслабились, — сказал Плотников. — Может, сказались два дня перерыва. Но такие игры нужны, чтобы мы не чувствовали, что у нас все хорошо. Это поможет лучше настраиваться на следующие матчи.
— Значит, проблема была только с настроем?
— Не знаю. Но
— В сборную приедут игроки «Вашингтона» Орлов и Кузнецов.
— Вы первый, от кого я это слышу. Не знаю, с кем будет играть Кузнецов. Вы же сами видели, что состав троек у нас менялся каждый период. Но по большому счету это не важно. Все и так знают, игроком какого уровня является Кузнецов.
— Когда шайба к вам пришла перед тем, как вы забили, сами удивились, поскольку стояли в одиночестве?
— Почему? Не удивился. Я увидел, что Телегин идет закрывать борт, выкинул в центр Андронову. Успел заметить, что тот на меня смотрел, и он отдал пас.
— У вас даже вратаря получилось обвести.
— Мастерство не пропьешь (смеется).
Следующий соперник россиян — сборная Словакии. Встреча пройдет в субботу, 13 мая, в Кельне и начнется в 17.15 по московскому времени.
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|Олег Знарок
|Янне Карлссон
|Андрей Василевский
|Джордж Серенсен
|2-й период
|Маркус Лауридсен
|27:21
|35:36
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:54
|Сергей Плотников (С. Андронов, И. Телегин)
|36:46
|Никита Гусев (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|3-й период
|Оливер Лауридсен
|52:01
|54:36
|Владислав Гавриков
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол