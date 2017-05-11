Сергей Плотников: Получилось обвести вратаря? Мастерство не пропьешь

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отметим, что Плотников забросил одну из шайб в ворота соперников.

— Почему сегодня команде игра далась тяжелее, чем с Италией?

— Наверное, чуть расслабились, — сказал Плотников. — Может, сказались два дня перерыва. Но такие игры нужны, чтобы мы не чувствовали, что у нас все хорошо. Это поможет лучше настраиваться на следующие матчи.

— Значит, проблема была только с настроем?

— Не знаю. Но что-то сегодня явно было не так. Счет говорит сам за себя. Выиграли и идем дальше. Датчане все-таки соперник посерьезнее, чем итальянцы. Играют агрессивнее, лучше двигаются и контролируют шайбу.

— В сборную приедут игроки «Вашингтона» Орлов и Кузнецов.

— Вы первый, от кого я это слышу. Не знаю, с кем будет играть Кузнецов. Вы же сами видели, что состав троек у нас менялся каждый период. Но по большому счету это не важно. Все и так знают, игроком какого уровня является Кузнецов.

— Когда шайба к вам пришла перед тем, как вы забили, сами удивились, поскольку стояли в одиночестве?

— Почему? Не удивился. Я увидел, что Телегин идет закрывать борт, выкинул в центр Андронову. Успел заметить, что тот на меня смотрел, и он отдал пас.

— У вас даже вратаря получилось обвести.

— Мастерство не пропьешь (смеется).

Следующий соперник россиян — сборная Словакии. Встреча пройдет в субботу, 13 мая, в Кельне и начнется в 17.15 по московскому времени.