Кучеров: Овечкина жалко, а Орлов и Кузнецов станут серьёзным усилением

«Нам не показалось, что этот матч был простым. Возможно, сказались два дня отдыха. Немножко зацикливались на индивидуальных действиях, старались решить всё сами. Надо отдать датчанам должное, это приличная команда, у них хороший вратарь. Первые полтора периода они нам потрепали нервы. Потом получился взрыв — три гола за небольшой отрезок времени. Как только мы начали играть в свой хоккей, то сразу стали возникать моменты. Что касается перестановок в звеньях, то мы подсказывали друг другу на скамейке. У нас дружная команда, в таком коллективе очень приятно играть. Неважно, с кем конкретно ты выходишь на лёд. Мы — команда, ошибаемся и выигрываем все вместе.

Овечкин не приедет? Жалко Сашу, что он выбыл из плей-офф. У «Вашингтона» хорошая команда, но что-то у них не получилось. Кузнецов и Орлов — серьёзное укрепление для нас. Мы будем только рады их видеть. Они каждый год готовы играть за сборную, — передаёт слова Кучерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.