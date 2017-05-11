Кучеров: Овечкина жалко, а Орлов и Кузнецов станут серьёзным усилением
Нападающий сборной России Никита Кучеров прокомментировал итоги победного матча чемпионата мира со сборной Дании (3:0), вызов в сборную Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, а также новость о том, что Александр Овечкин не сможет помочь команде на ЧМ-2017
из-за травмы.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Нам не показалось, что этот матч был простым. Возможно, сказались два дня отдыха. Немножко зацикливались на индивидуальных действиях, старались решить всё сами. Надо отдать датчанам должное, это приличная команда, у них хороший вратарь. Первые полтора периода они нам потрепали нервы. Потом получился взрыв — три гола за небольшой отрезок времени. Как только мы начали играть в свой хоккей, то сразу стали возникать моменты. Что касается перестановок в звеньях, то мы подсказывали друг другу на скамейке. У нас дружная команда, в таком коллективе очень приятно играть. Неважно, с кем конкретно ты выходишь на лёд. Мы — команда, ошибаемся и выигрываем все вместе.
Овечкин не приедет? Жалко Сашу, что он выбыл из
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|Олег Знарок
|Янне Карлссон
|Андрей Василевский
|Джордж Серенсен
|2-й период
|Маркус Лауридсен
|27:21
|35:36
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:54
|Сергей Плотников (С. Андронов, И. Телегин)
|36:46
|Никита Гусев (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|3-й период
|Оливер Лауридсен
|52:01
|54:36
|Владислав Гавриков
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол