Элерс: Датчане на ЧМ должны играть ещё лучше, чем в матче с Россией

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«Мы должны были брать больше очков на этом турнире. Сегодня мы их опять не взяли. Завтра с Германией нужно будет побеждать любой ценой. Мы должны играть ещё лучше, чем мы действовали сегодня, и использовать наши шансы», — передаёт слова Элерса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Датчане после четырёх матчей набрали два очка. Следующим их соперником станет команда Германии.