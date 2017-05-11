Знарок: Благодарен Овечкину, что он заранее сказал про травму

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«Два дня обычно всегда сказываются. В КХЛ так же, мы расслабляемся. Доволен, что всё, что я поменял, сработало.

Саша Овечкин приезжает всегда самым первым. Он играл на уколах с травмой колена и задней поверхности бедра. Благодарен ему, что он сказал заранее. Звал его с травмой. В данном случае, потерялось бы место. 13 мая приедут игроки, с третьим не определился. Преждевременные вопросы про то, с кем будут играть. Орлов и Кузнецов едут на чемпионат мира с восторгом, — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Команда Александра Овечкина, Евгений Кузнецова и Дмитрия Орлова «Вашингтон Кэпиталз» дома уступила «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0:2 в решающем матче полуфинальной серии Восточной конференции и проиграла в серии —3−4.