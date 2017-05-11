Знарок: Благодарен Овечкину, что он заранее сказал про травму
Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в матче группового этапа над Данией на чемпионате мира — 2017 прокомментировал вызов в команду игроков «Вашингтона» Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, а также неучастие в турнире Александра Овечкина.
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Видимо, что-то случилось...
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«Два дня обычно всегда сказываются. В КХЛ так же, мы расслабляемся. Доволен, что всё, что я поменял, сработало.
Саша Овечкин приезжает всегда самым первым. Он играл на уколах с травмой колена и задней поверхности бедра. Благодарен ему, что он сказал заранее. Звал его с травмой. В данном случае, потерялось бы место. 13 мая приедут игроки, с третьим не определился. Преждевременные вопросы про то, с кем будут играть. Орлов и Кузнецов едут на чемпионат мира с восторгом, — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Команда Александра Овечкина, Евгений Кузнецова и Дмитрия Орлова «Вашингтон Кэпиталз» дома уступила «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0:2 в решающем матче полуфинальной серии Восточной конференции и проиграла в серии —3−4.
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|Олег Знарок
|Янне Карлссон
|Андрей Василевский
|Джордж Серенсен
|2-й период
|Маркус Лауридсен
|27:21
|35:36
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:54
|Сергей Плотников (С. Андронов, И. Телегин)
|36:46
|Никита Гусев (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|3-й период
|Оливер Лауридсен
|52:01
|54:36
|Владислав Гавриков
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол