Панарин: Игроки сборной РФ довольны результатом матча с датчанами, победа есть победа

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
17:15 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29711665/
11 мая 2017, 20:28 | Р-Спорт

Панарин: Игроки сборной РФ довольны результатом матча с датчанами, победа есть победа

Хоккеисты сборной России довольны результатом матча группового этапа чемпионата мира с командой Дании, победа есть победа, заявил нападающий национальной команды Артемий Панарин.

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Сборная России в четверг в Кельне одержала победу над командой Дании в матче группового этапа ЧМ-2017 со счетом 3:0. Российская команда одержала четыре победы в четырех матчах на старте турнира.

«У них хорошо играл вратарь. Победа есть победа, мы всегда довольны, когда выигрываем. Хорошо, что (Андрею) Василевскому не дали забить. Он здорово играет, и это не первый матч, который должен был заканчиваться его “сухарем”. Датчане — скоростная команда, не давали нам спокойно закатываться. Мне понравилось все после перевода в другое звено. В сборной играют все мастера, я готов играть с любыми партнерами», — сказал Панарин журналистам.

Во время матча было объявлено о вызове в сборную России игроков «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова. «Я не знал, во время игры не говорили. Здорово, мы рады, ребята помогут. Олимпиада впереди, хорошо, что молодежь играет», — добавил Панарин.
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11 Мая, 17:15 Зрители 6932 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Россия 3:0
(0:0, 3:0, 0:0)
Дания
Главные тренеры
Олег Знарок Янне Карлссон
Вратари
Андрей Василевский Джордж Серенсен
2-й период
Маркус Лауридсен 27:21
35:36 Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
35:54 Сергей Плотников (С. Андронов, И. Телегин)
36:46 Никита Гусев (В. Шипачев, Е. Дадонов)
3-й период
Оливер Лауридсен 52:01
54:36 Владислав Гавриков
Статистика
2 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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