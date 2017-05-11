Панарин: Игроки сборной РФ довольны результатом матча с датчанами, победа есть победа

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Сборная России в четверг в Кельне одержала победу над командой Дании в матче группового этапа ЧМ-2017 со счетом 3:0. Российская команда одержала четыре победы в четырех матчах на старте турнира.

«У них хорошо играл вратарь. Победа есть победа, мы всегда довольны, когда выигрываем. Хорошо, что (Андрею) Василевскому не дали забить. Он здорово играет, и это не первый матч, который должен был заканчиваться его “сухарем”. Датчане — скоростная команда, не давали нам спокойно закатываться. Мне понравилось все после перевода в другое звено. В сборной играют все мастера, я готов играть с любыми партнерами», — сказал Панарин журналистам.

Во время матча было объявлено о вызове в сборную России игроков «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова. «Я не знал, во время игры не говорили. Здорово, мы рады, ребята помогут. Олимпиада впереди, хорошо, что молодежь играет», — добавил Панарин.