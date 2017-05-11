Панарин: Игроки сборной РФ довольны результатом матча с датчанами, победа есть победа
Хоккеисты сборной России довольны результатом матча группового этапа чемпионата мира с командой Дании, победа есть победа, заявил нападающий национальной команды Артемий Панарин.
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Сборная России в четверг в Кельне одержала победу над командой Дании в матче группового этапа ЧМ-2017 со счетом 3:0. Российская команда одержала четыре победы в четырех матчах на старте турнира.
«У них хорошо играл вратарь. Победа есть победа, мы всегда довольны, когда выигрываем. Хорошо, что (Андрею) Василевскому не дали забить. Он здорово играет, и это не первый матч, который должен был заканчиваться его “сухарем”. Датчане — скоростная команда, не давали нам спокойно закатываться. Мне понравилось все после перевода в другое звено. В сборной играют все мастера, я готов играть с любыми партнерами», — сказал Панарин журналистам.
Во время матча было объявлено о вызове в сборную России игроков «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова. «Я не знал, во время игры не говорили. Здорово, мы рады, ребята помогут. Олимпиада впереди, хорошо, что молодежь играет», — добавил Панарин.
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|Олег Знарок
|Янне Карлссон
|Андрей Василевский
|Джордж Серенсен
|2-й период
|Маркус Лауридсен
|27:21
|35:36
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:54
|Сергей Плотников (С. Андронов, И. Телегин)
|36:46
|Никита Гусев (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|3-й период
|Оливер Лауридсен
|52:01
|54:36
|Владислав Гавриков
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол