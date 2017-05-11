Сборная Чехии в овертайме победила норвежцев на чемпионате мира по хоккею
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Чехия в овертайме обыграла команду Норвегии со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.
Шайбу забросил Ян Коварж (62-я минута).
Сборная Чехии вышла на третье место в группе А с семью очками. Команда Норвегии занимает четвертое место с таким же количеством очков, но уступает чехам по дополнительным показаниям. В группе В, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Швейцарии, Финляндии, Франции, Словении, Белоруссии.
Сборная Чехии проведет следующий матч 12 мая против команды Словакии. Сборная Норвегии встретится с командой Финляндии 13 мая.
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|11 Мая, 17:15
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Йозеф Яндач
|Петтер Торесен
Вратари
|Павел Францоуз
|Ларс Хауген
|1-й период
|Александр Бонсаксен
|08:09
|Кристиан Форсберг
|10:02
|17:10
|Радко Гудас
|2-й период
|26:03
|Якуб Ворачек
|27:39
|3-й период
|43:43
|Робин Ганзл
|Овертайм
|61:25
|Ян Коварж (Д. Пастрняк, Я. Ержабек)
Статистика
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол